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Дочь Славиной сообщила о вызове на допрос после акции протеста

Маргарита Мурахтаева
Маргарита Мурахтаева (Фото: fadegls / VK)

Сотрудники полиции пришли в квартиру журналиста нижегородского издания Koza.Press Маргариты Мурахтаевой, чтобы вручить ей повестку на допрос после несогласованной акции протеста 23 января в Нижнем Новгороде. Об этом она сообщила «Новой газете».

Маргарита Мурахтаева является дочерью бывшего главного редактора Koza.Press Ирины Славиной, которая покончила с собой 2 октября рядом со зданием управления МВД города.

Журналистка рассказала, что в момент прихода полиции ее не было дома, поскольку сейчас она находится в Санкт-Петербурге. Дверь сотрудникам полиции открыл ее отец и взял повестку.

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В повестке говорилось, что в действиях девушки имеются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 20.2 КоАП России (нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга).

По словам Мурахтаевой, она находилась на акции протеста как журналист и при ней были все необходимые документы. «На мой взгляд, это некая попытка устрашения: силовики видят, что растет замена моей маме, и стремятся этого не допустить», — предположила она. Она добавила, что придет в полицию после возвращения в Нижний Новгород.

Отец журналистки Алексей Мурахтаев, сообщил NN.ru, что вручить повестку пришли сразу три человека. «Лично меня удивило, что пришли сразу три человека. Почему нельзя было просто прислать повестку?» — отметил он.

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23 января по всей России прошли несогласованные митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального, арестованного на 30 суток. По данным «ОВД-Инфо», силовики задержали по всей стране почти 4 тыс. человек, в том числе 91 в Нижнем Новгороде. МВД данные о задержаниях на акциях не предоставляло. Возбуждено более 20 уголовных дел.

По данным МВД, в Москве в несанкционированных протестных акциях участвовали около 4 тыс. человек. В свою очередь AP и Reuters сообщали о 15 тыс. и 40 тыс. участников соответственно.

В среду, 27 января, у ряда соратников Навального прошли обыски — в квартире Навальных, в студии «Навальный LIVE», где находилась юрист ФБК (Минюст признал организацию иноагентом) Любовь Соболь.

Также с обысками пришли к пресс-секретарю ФБК Кире Ярмыш, сотруднику отдела расследований ФБК Георгию Албурову и другим. Брата Алексея Навального Олега и Соболь задержали на 48 часов.

Ирина Славина покончила с собой в октябре. До этого к ней в квартиру пришли с обыском силовики, которые не дали ей связаться с адвокатом. По ее словам, они искали счета, листовки и брошюры «Открытой России».

Следователи дважды отказались возбуждать уголовное дело о доведении журналистки до самоубийства. Однако 13 января СК России в третий раз возобновил проверку после самоубийства.

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