Дочь Славиной сообщила о вызове на допрос после акции протеста

Маргарита Мурахтаева (Фото: fadegls / VK)

Сотрудники полиции пришли в квартиру журналиста нижегородского издания Koza.Press Маргариты Мурахтаевой, чтобы вручить ей повестку на допрос после несогласованной акции протеста 23 января в Нижнем Новгороде. Об этом она сообщила «Новой газете».

Маргарита Мурахтаева является дочерью бывшего главного редактора Koza.Press Ирины Славиной, которая покончила с собой 2 октября рядом со зданием управления МВД города.

Журналистка рассказала, что в момент прихода полиции ее не было дома, поскольку сейчас она находится в Санкт-Петербурге. Дверь сотрудникам полиции открыл ее отец и взял повестку.

В повестке говорилось, что в действиях девушки имеются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 20.2 КоАП России (нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга).