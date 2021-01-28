Дочь Славиной сообщила о вызове на допрос после акции протеста

По словам Мурахтаевой, она находилась на акции протеста как журналист и при ней были все необходимые документы. «На мой взгляд, это некая попытка устрашения: силовики видят, что растет замена моей маме, и стремятся этого не допустить», — предположила она. Она добавила, что придет в полицию после возвращения в Нижний Новгород.
Отец журналистки Алексей Мурахтаев, сообщил NN.ru, что вручить повестку пришли сразу три человека. «Лично меня удивило, что пришли сразу три человека. Почему нельзя было просто прислать повестку?» — отметил он.
РБК направил запрос в ГУ МВД России по Нижегородской области.
23 января по всей России прошли несогласованные митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального, арестованного на 30 суток. По данным «ОВД-Инфо», силовики задержали по всей стране почти 4 тыс. человек, в том числе 91 в Нижнем Новгороде. МВД данные о задержаниях на акциях не предоставляло. Возбуждено более 20 уголовных дел.
По данным МВД, в Москве в несанкционированных протестных акциях участвовали около 4 тыс. человек. В свою очередь AP и Reuters сообщали о 15 тыс. и 40 тыс. участников соответственно.
В среду, 27 января, у ряда соратников Навального прошли обыски — в квартире Навальных, в студии «Навальный LIVE», где находилась юрист ФБК (Минюст признал организацию иноагентом) Любовь Соболь.
Также с обысками пришли к пресс-секретарю ФБК Кире Ярмыш, сотруднику отдела расследований ФБК Георгию Албурову и другим. Брата Алексея Навального Олега и Соболь задержали на 48 часов.
Ирина Славина покончила с собой в октябре. До этого к ней в квартиру пришли с обыском силовики, которые не дали ей связаться с адвокатом. По ее словам, они искали счета, листовки и брошюры «Открытой России».
Следователи дважды отказались возбуждать уголовное дело о доведении журналистки до самоубийства. Однако 13 января СК России в третий раз возобновил проверку после самоубийства.