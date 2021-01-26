Хинштейн отозвал запросы о наказании ударившего женщину силовика

Александр Хинштейн (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Депутат Государственной думы, заместитель секретаря генерального совета «Единой России» Александр Хинштейн принял решение отозвать запросы в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой привлечь к уголовной ответственности силовика, ударившего женщину на несанкционированном митинге в Санкт-Петербурге. Об этом он сообщил в Twitter.

«Подробно обсудил ситуацию с руководством МВД и прокуратуры. Полицейский, действительно, перед этим подвергся нападению, потому и воспринял бежавшую наперерез ему женщину, как реальную угрозу, жестко на нее среагировав», — написал депутат.

Материал дополняется.