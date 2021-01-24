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Ударивший женщину на митинге в Петербурге омоновец пришел к ней с цветами

Омоновец извинился и назвал случившееся «личной трагедией». По его словам, за несколько минут до удара его «залили газом», забрало запотело и он не видел, что происходит. На видео, попавшем в Сеть, забрало у омоновца поднято
Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Омоновец, который ударил во время несанкционированного митинга в Петербурге женщину ногой в живот, принес ей в больницу цветы и извинился. Видео опубликовали Telegram-каналы «Mash на Мойке» и Baza.

Полицейский сказал, что за пять минут до случившегося его «залили газом».

«У меня запотело забрало, я не видел, что происходит. Я вам клянусь, для меня это ситуация шоковая, когда я узнал, что произошло, для меня это личная трагедия была», — заявил он. На видео, которое опубликовала «Фонтанка», забрало у омоновца во время удара было поднято.

«Не переживайте. Все живы, вон цветочки какие хорошие, хризантемочки. Ладно, ничего страшного. С богом», — сказала пострадавшая.

Врачи сообщили о выписке из больницы пострадавшей на митинге в Петербурге
Общество
Фото:Александр Демьянчук / ТАСС

К ней за кадром также обратилась другая женщина, которая попросила «не держать зла» и сказала, что омоновец «очень переживает» насчет случившегося. «Мальчишечке скажите, чтобы не переживал», — ответила пострадавшая.

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Омоновец ударил ее во время несанкционированного митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Петербурге 23 января. На видео, которое опубликовала «Фонтанка», силовики уводили задержанного. Женщина вышла к ним навстречу и спросила, зачем полицейские его схватили. В ответ один из омоновцев ударил женщину ногой в живот с криком: «С проезжей части!»

По данным Telegram-канала Baza, пострадавшей оказалась 54-летняя петербурженка Маргарита Юдина. Женщина ударилась головой об асфальт, врачи диагностировали у нее сотрясение, закрытую черепно-мозговую травму и гематому затылка.

Утром 24 января Baza сообщила, что Юдина находится в реанимации в бессознательном состоянии и за ночь ей стало хуже. В то же время директор НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе Вадим Мануковский сообщил изданию «Подъем», что состояние здоровья женщины не вызывает опасений и она «чувствует себя великолепно». Около 17:00 мск в больнице сообщили РБК, что пострадавшая готова к выписке.

МВД начало проверку видео с митинга в Петербурге. В прокуратуре отметили, что речь идет в том числе о нарушениях со стороны силовиков и о «применении физической силы в отношении женщины».

Помимо самого омоновца перед пострадавшей также извинился полковник полиции, начальник управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД в Петербурге Сергей Музыка. «Он подчеркнул, что силовые действия, выходящие за рамки закона, в любом случае являются недопустимыми», — сообщили в пресс-службе управления.

Автор
Виктория Полякова
акции протеста Санкт-Петербург ОМОН
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