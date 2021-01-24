Ударивший женщину на митинге в Петербурге омоновец пришел к ней с цветами

Омоновец извинился и назвал случившееся «личной трагедией». По его словам, за несколько минут до удара его «залили газом», забрало запотело и он не видел, что происходит. На видео, попавшем в Сеть, забрало у омоновца поднято

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Омоновец, который ударил во время несанкционированного митинга в Петербурге женщину ногой в живот, принес ей в больницу цветы и извинился. Видео опубликовали Telegram-каналы «Mash на Мойке» и Baza.

Полицейский сказал, что за пять минут до случившегося его «залили газом».

«У меня запотело забрало, я не видел, что происходит. Я вам клянусь, для меня это ситуация шоковая, когда я узнал, что произошло, для меня это личная трагедия была», — заявил он. На видео, которое опубликовала «Фонтанка», забрало у омоновца во время удара было поднято.

«Не переживайте. Все живы, вон цветочки какие хорошие, хризантемочки. Ладно, ничего страшного. С богом», — сказала пострадавшая.