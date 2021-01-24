Ударивший женщину на митинге в Петербурге омоновец пришел к ней с цветами
Омоновец, который ударил во время несанкционированного митинга в Петербурге женщину ногой в живот, принес ей в больницу цветы и извинился. Видео опубликовали Telegram-каналы «Mash на Мойке» и Baza.
Полицейский сказал, что за пять минут до случившегося его «залили газом».
«У меня запотело забрало, я не видел, что происходит. Я вам клянусь, для меня это ситуация шоковая, когда я узнал, что произошло, для меня это личная трагедия была», — заявил он. На видео, которое опубликовала «Фонтанка», забрало у омоновца во время удара было поднято.
«Не переживайте. Все живы, вон цветочки какие хорошие, хризантемочки. Ладно, ничего страшного. С богом», — сказала пострадавшая.