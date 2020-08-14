Зеленский пожелал белорусам найти мирный выход из конфликта

Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Украина призывает Белоруссию категорически прекратить незаконные задержания и насилие. Об этом в своем Telegram-канале написал украинский президент Владимир Зеленский.

«Для нас важно, чтобы белорусы нашли исключительно мирный и демократический выход из общественно-политического конфликта», — говорится в сообщении. Кроме того, Зеленский пожелал, чтобы республика была «демократической, экономически сильной и независимой державой».

Украинский президент отметил, что сейчас Белоруссия пытается найти выход из «очень непростой ситуации» и в республике «каждый день случаются эксцессы».

«В частности с нашими гражданами, оказавшимися в это непростое время в соседней стране. Но есть и хорошая новость. Сегодня после наших настойчивых действий были наконец освобождены украинцы Евгений Васильев, Константин Реуцкий и Оксана Алешина», — сообщил Зеленский.

Помимо этого, по словам президента, сейчас ведутся переговоры по освобождению еще одного задержанного украинца — Романа Шишко.