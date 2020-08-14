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Зеленский пожелал белорусам найти мирный выход из конфликта

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Украина призывает Белоруссию категорически прекратить незаконные задержания и насилие. Об этом в своем Telegram-канале написал украинский президент Владимир Зеленский.

«Для нас важно, чтобы белорусы нашли исключительно мирный и демократический выход из общественно-политического конфликта», — говорится в сообщении. Кроме того, Зеленский пожелал, чтобы республика была «демократической, экономически сильной и независимой державой».

Украинский президент отметил, что сейчас Белоруссия пытается найти выход из «очень непростой ситуации» и в республике «каждый день случаются эксцессы».

«В частности с нашими гражданами, оказавшимися в это непростое время в соседней стране. Но есть и хорошая новость. Сегодня после наших настойчивых действий были наконец освобождены украинцы Евгений Васильев, Константин Реуцкий и Оксана Алешина», — сообщил Зеленский.

Помимо этого, по словам президента, сейчас ведутся переговоры по освобождению еще одного задержанного украинца — Романа Шишко.

Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Массовые протестные акции в Белоруссии начались в воскресенье, 9 августа, в день президентских выборов. Акции переросли в столкновения с силовиками и привели к массовым задержаниям. За пять дней протестов в стране были задержаны около 7 тыс. человек, в том числе 68 репортеров.

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МИД Украины 12 августа сообщил, что в Минске задержаны граждане Украины Константин Реуцкий и Евгений Васильев. Телеканал «Громадське» писал, что задержанные — волонтеры благотворительной организации «Восток SOS». Позднее, 13 августа, Зеленский заявил, что число задержанных в Белоруссии украинцев в ходе протестов увеличилось до трех человек. В связи с этим президент попросил граждан воздержаться от поездок в Белоруссию до стабилизации там обстановки.

Митинги на предприятиях в Белоруссии. Фоторепортаж
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По предварительным данным ЦИК, наибольшую поддержку на выборах получил действующий президент республики Александр Лукашенко (80,08%), единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская получила 10,09%. Штаб Светланы Тихановской не признал озвученные ЦИК итоги, все участвующие в выборах кандидаты, кроме Лукашенко, подали жалобу в ЦИК.

Теги: Владимир Зеленский, Белоруссия, Украина
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