Украина на месяц ограничила въезд иностранцам из-за коронавируса

Запрет вступит в силу 29 августа и продлится один месяц, до 28 сентября. Исключения сделают для тех, у кого есть вид на жительство на Украине, а также для членов гуманитарных миссий

Фото: Сергей Долженко / EPA / ТАСС

Украина на месяц, с 29 августа по 28 сентября, закрыла границы для въезда иностранцев из-за угрозы распространения коронавируса, передает «Украинская правда».

С соответствующим предложением на заседании правительства выступил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Учитывая уровень заболеваемости, мы должны защитить наших сограждан и проявить ответственность перед нашими иностранными партнерами. Правительство сегодня рассмотрит вопрос о том, чтобы почти до конца сентября закрыть границы для въезда иностранных граждан», — сказал он.

В итоге министры закрытие границ единогласно поддержали. Запрет на въезд в страну не коснется лишь определенных категорий иностранцев: тех, кто имеет вид на жительство на Украине, членов международных и гуманитарных миссий, международных экипажей и некоторых других, сообщил Шмыгаль.