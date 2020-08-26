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Пандемия коронавируса ,  
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Украина на месяц ограничила въезд иностранцам из-за коронавируса

Запрет вступит в силу 29 августа и продлится один месяц, до 28 сентября. Исключения сделают для тех, у кого есть вид на жительство на Украине, а также для членов гуманитарных миссий
Фото: Сергей Долженко / EPA / ТАСС
Фото: Сергей Долженко / EPA / ТАСС

Украина на месяц, с 29 августа по 28 сентября, закрыла границы для въезда иностранцев из-за угрозы распространения коронавируса, передает «Украинская правда».

С соответствующим предложением на заседании правительства выступил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Учитывая уровень заболеваемости, мы должны защитить наших сограждан и проявить ответственность перед нашими иностранными партнерами. Правительство сегодня рассмотрит вопрос о том, чтобы почти до конца сентября закрыть границы для въезда иностранных граждан», — сказал он.

В итоге министры закрытие границ единогласно поддержали. Запрет на въезд в страну не коснется лишь определенных категорий иностранцев: тех, кто имеет вид на жительство на Украине, членов международных и гуманитарных миссий, международных экипажей и некоторых других, сообщил Шмыгаль.

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Согласно актуальным данным украинского Минздрава, с начала пандемии в стране заразились 110 тыс. человек. Из них 53,4 тыс. выздоровели, число летальных случаев составляет 2,3 тыс. За минувшие сутки на Украине выявили 1,6 тыс. новых случаев COVID-19.

22 августа Минздрав сообщил, что в этот день в стране был установлен антирекорд по количеству новых случаев заболевания: за сутки подтверждено 2328 случаев. Министр здравоохранения, комментируя эти данные, указал, что число заболевших увеличивается по всей Украине. «Мы не можем легкомысленно относиться к болезни, которая ежедневно уносит десятки жизней», — отметил он.

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Украина в марте уже запрещала въезд иностранных граждан в страну из-за пандемии. В июне правительство разрешило въезд для иностранцев из государств, где нет значительного распространения COVID-19.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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Авторы: Виктория Полякова, Анастасия Батманова
Теги: Украина, пандемия
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