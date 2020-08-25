Зеленский решил упростить белорусам въезд на Украину вопреки карантину

Внутриполитическая ситуация в Белоруссии крайне напряженная, так что закрывать им въезд нельзя, заявил Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: Иван Николаев / ТАСС)

Владимир Зеленский предложил смягчить для белорусов условия въезда на Украину, несмотря на действующие в стране карантинные меры. Слова президента приводит его пресс-служба.

Предложение президента прозвучало в ходе селекторного совещания с членами правительства, посвященного ситуации с коронавирусом в стране. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что за сутки в стране было зафиксировано более 1,6 тыс. новых заболевших, в связи с чем предложил продлить на Украине карантин до 1 ноября. Кроме того, для предотвращения завозных случаев COVID-19 власти страны намерены составить список стран красной зоны, откуда въезд в страну будет запрещен из-за высокого уровня заболеваемости. Этот запрет не будет касаться только водителей транзитного транспорта и представителей гуманитарных миссий.

Зеленский в ответ заметил, что подобные запреты не должны касаться белорусов.

«Как мы можем запретить въезд белорусам, особенно учитывая крайне напряженную внутриполитическую ситуацию у них? Думаю, что надо разумно прописать облегченные условия въезда белорусов к нам. Это очень деликатная тема — надо учитывать все», — сказал президент Украины.