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Протесты в Белоруссии ,  
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Зеленский решил упростить белорусам въезд на Украину вопреки карантину

Внутриполитическая ситуация в Белоруссии крайне напряженная, так что закрывать им въезд нельзя, заявил Зеленский
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Иван Николаев / ТАСС)

Владимир Зеленский предложил смягчить для белорусов условия въезда на Украину, несмотря на действующие в стране карантинные меры. Слова президента приводит его пресс-служба.

Предложение президента прозвучало в ходе селекторного совещания с членами правительства, посвященного ситуации с коронавирусом в стране. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что за сутки в стране было зафиксировано более 1,6 тыс. новых заболевших, в связи с чем предложил продлить на Украине карантин до 1 ноября. Кроме того, для предотвращения завозных случаев COVID-19 власти страны намерены составить список стран красной зоны, откуда въезд в страну будет запрещен из-за высокого уровня заболеваемости. Этот запрет не будет касаться только водителей транзитного транспорта и представителей гуманитарных миссий.

Зеленский в ответ заметил, что подобные запреты не должны касаться белорусов.

«Как мы можем запретить въезд белорусам, особенно учитывая крайне напряженную внутриполитическую ситуацию у них? Думаю, что надо разумно прописать облегченные условия въезда белорусов к нам. Это очень деликатная тема — надо учитывать все», — сказал президент Украины.

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Источник: JHU
Данные по миру i

С 9 августа в Белоруссии продолжаются массовые акции протеста против результатов президентских выборов, согласно которым победу одержал действующий президент Александр Лукашенко. В какой-то момент митинги переросли в столкновения с милицией.

Эта ситуация обеспокоила лидеров соседних государств, в том числе и Украину. Зеленский неоднократно призывал белорусские власти прекратить насилие и начать ввести диалог с оппозицией «без дубинок».

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23 августа президент предложил Лукашенко провести в стране повторные выборы, как того требует оппозиция. По его мнению, ситуация разрешится после объявления новых результатов.

Авторы: Георгий Тадтаев, Екатерина Митрохина
Теги: Украина, Белоруссия, коронавирус
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