Зеленский посоветовал Минску найти формат диалога без «дубинок»

Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский призвал власти и оппозицию Белоруссии найти способ провести спокойный диалог друг с другом. Он этом он сказал в эфире телеканала «Украина 24».

«Как бы то ни было, что бы ни происходило, власть и общество должны найти формат диалога. Неважно какой, но не дубинками», — заявил он.

Также глава государства выразил надежду, что текущие события в республике не повлияют на дружественные отношения с Украиной. По словам президента, взаимоотношения между народами намного важнее, чем между властями.

Протесты в Белоруссии начались после объявления предварительных результатов президентских выборов вечером 9 августа. По данным ЦИК, победил действующий президент республики Александр Лукашенко, набрав 80% голосов. Оппозиция не признает данные результаты.