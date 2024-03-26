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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Бортников не исключил причастности США, Британии и Украины к теракту

Бортников не исключил причастности США, Британии и Украины к теракту в «Крокусе»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Теракт в «Крокусе» устроили радикальные исламисты, однако западные и украинские спецслужбы могут быть к нему причастны, заявил Бортников. Он подчеркнул, что расследование продолжается, а круг выявленных пособников будет больше
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Американские, английские и украинские спецслужбы могут быть причастны к теракту в «Крокус Сити Холле», однако заказчики пока еще не установлены. Об этом журналистам сообщил директор ФСБ России Александр Бортников, передает ТАСС.

«Мы думаем, что это так. Во всяком случае мы сейчас говорим о той фактуре, которой располагаем. Это общая информация, но есть и у них огромные наработки», — сказал он, отвечая на вопрос, стоят ли за терактом США, Великобритания и Украина.

Бортников подчеркнул, что расследование продолжается, а круг выявленных пособников будет становиться больше.

Ранее директор ФСБ также заявил, что нападение на «Крокус» готовили радикальные исламисты, в то время как украинская сторона оказывала им содействие. В этой связи он предложил признать Службу безопасности Украины (СБУ) террористической организацией. «Надо это делать, конечно, да. Я считаю, что это основание. Не только считать, но и принимать соответствующие решения», — сказал Бортников.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в «Крокус Сити Холл» и устроила там стрельбу вечером 22 марта. После этого террористы подожгли концертный зал и попытались скрыться, однако уже на следующий день были задержаны в Брянской области. В результате нападения погибли 139 человек, 182 получили ранения.

Всего в рамках дела были задержаны 11 человек, четырех из них ФСБ назвала непосредственными исполнителями. Это Далерджон Мирзоев, Саидакрами Муродали Рачабализода, Шамсиддин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов, все — граждане Таджикистана, Басманный суд арестовал их до 22 мая.

Ответственность за нападение на «Крокус Сити Холл» взяло на себя афганское крыло запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ, объявлена террористической и запрещена в России). Власти Украины подчеркивали, что страна не имеет к нему отношения, то же самое говорили и власти США.

Президент Владимир Путин после теракта заявил, что нападавшие, пытаясь скрыться, ехали в сторону Украины, «где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно» для перехода границы. 25 марта на совещании по мерам после теракта президент сказал, что тот совершен «руками исламистов», но российскую сторону интересует заказчик. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что версия о причастности ИГИЛ к теракту в «Крокус Сити Холле» удобна для Запада и помощь в расследовании Москве не нужна.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Александр Бортников ФСБ США Великобритания
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