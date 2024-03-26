 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
0 

МЧС завершило аварийно-спасательные работы в «Крокус Сити Холле»

Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: Евгения Новоженина / Reuters
Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Сотрудники МЧС закончили разбор завалов в «Крокус Сити Холле», дальше работы будут вестись «механизированным способом с применением инженерной техники», сообщило министерство.

Спасатели разобрали более 900 куб. м обрушившихся конструкций.

«Всего в аварийно-спасательных работах на месте было задействовано более 1000 человек и свыше 300 единиц техники», — говорится в сообщении МЧС.

22 марта в «Крокус Сити Холле» люди в камуфляже открыли стрельбу из автоматического оружия по посетителям концерта группы «Пикник». После этого в здании ТЦ начался пожар, который охватил площадь 13 тыс. кв. м. Его окончательно потушили только вечером 23 марта.

По последним данным, жертвами теракта стали 139 человек, в том числе трое детей.

Материал дополняется.

Теги
«Крокус Сити Холл» МЧС разбор завалов
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 26 марта
EUR ЦБ: 100,37 (+0,15) Инвестиции, 25 мар, 16:44 Курс доллара на 26 марта
USD ЦБ: 92,78 (+0,16) Инвестиции, 25 мар, 16:44
Бизнесмена Шепеля приговорили к 3,5 годам за массовое ДТП на Рублевке Общество, 16:46
Зеленский сменил главу СНБО Политика, 16:42
МЧС завершило аварийно-спасательные работы в «Крокус Сити Холле» Общество, 16:34
Деревянные многоэтажки: станет ли такое строительство массовым в России Недвижимость, 16:32
15 апреля откроется выставка «Шины, РТИ и каучуки» Пресс-релиз, 16:30
Клуб КХЛ продлил контракт с тренером после вылета на старте плей-офф Спорт, 16:24
В БКС назвали топ-6 акций в горячий дивидендный сезон Инвестиции, 16:20
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
«АвтоВАЗ» выбрал восемь названий для своих будущих автомобилей Авто, 16:19
6 технологий, на которые инвесторам стоит обратить внимание в 2024 году Pro, 16:09
Лукашенко ответил на упреки в долгом молчании Путина после теракта Политика, 16:08
Клишас предложил перечитать слова Зорькина о смертной казни Политика, 16:02
Мосгорсуд отказал дочери Захарова в авторских правах на произведения отца Общество, 16:02
Винер назвала «командой бомжей» россиян, которые выступят на Олимпиаде Спорт, 15:39
Бортников не исключил причастности США, Британии и Украины к теракту Политика, 15:36