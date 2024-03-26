МЧС завершило аварийно-спасательные работы в «Крокус Сити Холле»

Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Сотрудники МЧС закончили разбор завалов в «Крокус Сити Холле», дальше работы будут вестись «механизированным способом с применением инженерной техники», сообщило министерство.

Спасатели разобрали более 900 куб. м обрушившихся конструкций.

«Всего в аварийно-спасательных работах на месте было задействовано более 1000 человек и свыше 300 единиц техники», — говорится в сообщении МЧС.

22 марта в «Крокус Сити Холле» люди в камуфляже открыли стрельбу из автоматического оружия по посетителям концерта группы «Пикник». После этого в здании ТЦ начался пожар, который охватил площадь 13 тыс. кв. м. Его окончательно потушили только вечером 23 марта.

По последним данным, жертвами теракта стали 139 человек, в том числе трое детей.

Материал дополняется.