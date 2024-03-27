Мурашко: скончался пострадавший при теракте в «Крокусе»

Число погибших в результате теракта в «Крокусе» выросло до 140

Фото: Андрей Любимов / РБК

Скончался один из пострадавших при теракте в «Крокусе», он находился в крайне тяжелом состоянии, сообщил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Таким образом, число жертв теракта увеличилось до 140.

По-прежнему крайне тяжелым остается состояние 4 пациентов. 19 пациентов, в числе которых 3 ребенка, находятся в тяжелом состоянии. 34 пострадавших — в состоянии средней степени тяжести. Еще 23 пострадавших завершают стационарное лечение и готовятся к выписке, рассказал министр.

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