 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
0 

Число погибших в результате теракта в «Крокусе» выросло до 140

Мурашко: скончался пострадавший при теракте в «Крокусе»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Скончался один из пострадавших при теракте в «Крокусе», он находился в крайне тяжелом состоянии, сообщил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Таким образом, число жертв теракта увеличилось до 140.

По-прежнему крайне тяжелым остается состояние 4 пациентов. 19 пациентов, в числе которых 3 ребенка, находятся в тяжелом состоянии. 34 пострадавших — в состоянии средней степени тяжести. Еще 23 пострадавших завершают стационарное лечение и готовятся к выписке, рассказал министр.

Власти назвали число остающихся в больницах после теракта в «Крокусе»
Общество
Фото:Дмитрий Голубович / Global Look Press

Материал дополняется

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Крокус Сити Холл Михаил Мурашко
Материалы по теме
Власти назвали число остающихся в больницах после теракта в «Крокусе»
Общество
Подмосковье выплатило средства 52 пострадавшим в теракте
Общество
Сгоревший «Крокус Сити Холл» оказался в залоге у Газпромбанка
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 100,41 (+0,05) Инвестиции, 26 мар, 16:48 Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 92,57 (-0,2) Инвестиции, 26 мар, 16:48
Как новый квартал «Красный Октябрь» впишется в исторический ландшафт РБК и Красный Октябрь, 14:12
Минобороны сообщило об ударе по местам сборки украинских дронов Политика, 14:11
Эксперты оценили рост расходов на ипотеку на новостройку в Москве Недвижимость, 14:04
Politico узнала, что ЕС оставит €5 млрд прибыли от активов ЦБ для судов Политика, 14:03
Актер Никита Кологривый вышел из спецприемника после семи суток ареста Общество, 14:03
Кадры загоревшихся в Курске машин после массового ДТП Общество, 14:02
«МегаФон» внедрил в своей сети российское транспортное оборудование Пресс-релиз, 14:02
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Число погибших в результате теракта в «Крокусе» выросло до 140 Общество, 13:56
Следствие попросило суд арестовать замглавы ФТС Политика, 13:55
В Курске столкнулись две машины и загорелись Общество, 13:43
Путин поручил кабмину рассмотреть производство игровых консолей в России Технологии и медиа, 13:41
Патриарх заявил о попытках столкнуть представителей двух религий в России Политика, 13:33
СК попросили расследовать организацию США терактов против России Политика, 13:32
Московские схемы не работают: как построить бизнес в Саудовской Аравии Pro, 13:32