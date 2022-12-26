Рогозину удалили осколок из шейного позвонка

Рогозин попал под обстрел в донецкой гостинице 21 декабря. Он говорил, что в его шейном позвонке оказался осколок размером 8 на 6 мм. Для проведения операции экс-главу «Роскосмоса» доставили в Москву

Дмитрий Рогозин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Экс-главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину провели операцию по удалению осколка из шейного позвонка, сообщил РБК его помощник.

«Дмитрию Олеговичу провели сложную операцию по извлечению осколка украинского боеприпаса из района шейного позвонка. Операция прошла успешно, он идет на поправку», — сказал он.

Накануне сам Рогозин сообщил ТАСС, что операцию проведут 26 декабря. Он указал, что осколок попал в шейный позвонок, и если его оставить там, то возможен паралич, но и извлечение — «проблема». Ранее он говорил, что размер осколка — 8 на 6 мм.

Рогозин, который с ноября возглавляет в Донбассе группу военных советников «Царские волки», 21 декабря, в день своего рождения, попал под обстрел в гостинично-ресторанном комплексе «Шеш-Беш» на окраине Донецка. Сначала его направили в местную больницу, затем перевезли в Ростов-на-Дону, а потом решили отправить в Москву.

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