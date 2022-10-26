В Туве в военкомате произошел пожар

В Кызыле произошел пожар в военкомате, сообщило МЧС. В конце сентября Генштаб напомнил, что за поджог военкоматов предусмотрена ответственность как за теракт

Фото: Владислав Шатило / РБК

В городе Кызыле произошел пожар в военкомате на улице Рабочая. Об этом сообщают «Вечерние ведомости» со ссылкой на главное управление МЧС по Туве.

«На момент прибытия первого подразделения горел оконный проем здания», — сообщили в ведомстве.

МЧС направило на место пожара 12 человек и три единицы техники.

По данным телеграм-канала Shot, на месте возгорания нашли осколки от бутылки и ткань, пропитанную горючим. О возгорании в ночь на 26 октября в комиссариате на улице Рабочей в Кызыле сообщил 60-летний сторож, вместе с ним здание охраняли двое полицейских.

В военном комиссариате по Республике Тыва РБК сообщили, что у них нет информации о поджоге. РБК направил запросы пресс-службу регионального управления МВД и в Минобороны.

Поджоги военкоматов в России происходили и раньше, однако число сообщений о таких случаях по всей стране выросло после 21 сентября. В этот день президент Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. Минобороны сообщало о планах призвать 300 тыс. человек.

Так, например, 26 сентября в Калининградской области мужчина бросил в здание военкомата бутылку с зажигательной смесью — его задержали; в тот же день же военкомат подожгли в Урюпинске (Волгоградская область). Аналогичные происшествия были в Санкт-Петербурге, Новосибирске и других городах. В подмосковном Щелково, например, военкомат поджигали дважды.

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30 сентября ФСБ сообщила о задержании в Новосибирской области мужчины, который по заданию «западных заказчиков» искал исполнителей для поджога военкомата. По версии ведомства, он хотел добиться отказа местных жителей от поддержки боевых действий на Украине. 12 октября в Нижнем Тагиле задержали 59-летнего мужчину, который, по информации источника РБК в правоохранительных органах, собирался взорвать местный военкомат, чтобы «дестабилизировать работу муниципальных и региональных органов власти и запугать местное население», сообщала ФСБ.

Росгвардия из-за роста числа поджогов военкоматов усилила меры по их охране, писал глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. По его словам, в ряде городов возле зданий военкоматов будут дежурить группы вневедомственной охраны.

В конце сентября Генштаб также напомнил, что поджоги зданий военкоматов, нападение на их сотрудников и запугивание призывников и их родителей «путем фейковых сообщений в СМИ» расцениваются как теракты или публичные призывы к террористической деятельности. Представитель Генштаба Владимир Цимлянский говорил, что такие случаи не единичны, граждане совершают такие действия «под влиянием негативных эмоций» — в отношении как отдельных сотрудников военных комиссариатов, так и военных комиссариатов в целом, отмечал он.

Наказание по ст. 205 УК (террористический акт) предусматривает до 15 лет лишения свободы; если действия совершены группой лиц по предварительному сговору, повлекли по неосторожности смерть человека или привели к значительному имущественному ущербу — от 15 до 20 лет. По ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма) грозит до семи лет тюрьмы.