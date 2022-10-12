В Нижнем Тагиле задержали готовившего теракт в военкомате мужчину

По данным ФСБ, мужчина родом с Украины. Он переехал в Россию в 2014 году

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В Нижнем Тагиле задержали мужчину, который планировал совершить теракт в административном здании, сообщили РБК в пресс-службе регионального управления ФСБ. По данным источника РБК в правоохранительных органах региона, мужчина планировал взорвать местный военкомат. Такие же данные привел источник «РИА Новости».

«В результате проведенной спецоперации выявлен и задержан 59-летний местный житель, гражданин Российской Федерации, прибывший в Свердловскую область с территории Украины в 2014 году, предпринявший попытку совершения террористического акта в отношении административного объекта в Нижнем Тагиле», — говорится в сообщении ФСБ.

Следственное подразделение ФСБ возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК («Приготовление к террористическому акту») и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 223.1 УК («Покушение на незаконное изготовление взрывчатых веществ»). Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

По месту жительства подозреваемого был проведен обыск. На месте обыска нашли средства для изготовления взрывчатки. «Целью преступника являлось дестабилизировать работу муниципальных и региональных органов власти и запугать местное население», — сообщили в ФСБ.

Ранее сегодня ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Московской области. Как рассказали в ведомстве, гражданин Украины по заданию СБУ пытался совершить теракт при помощи ПЗРК «Игла». Подозреваемый задержан. Он признал вину. Уголовное дело возбудили по статье о незаконном приобретении, передаче, сбыте и хранении оружия, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 222). Это грозит лишением свободы сроком до 12 лет.