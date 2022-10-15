Росгвардия усилила охрану военкоматов из-за нападений

По словам депутата Хинштейна, группы охраны Росгвардии расположены около зданий военкоматов в Москве и других городах России. Кроме того, военкоматы включены в маршруты патрулирования

Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»

Росгвардия приняла меры по защите зданий военкоматов из-за участившихся случаев нападений, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн («Единая Россия») в своем телеграм-канале.

«В ряде городов, в т.ч. в Москве, около зданий военкоматов дислоцированы группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Кроме того, по всей стране — они включены в маршруты патрулирования экипажей ОВО (отдел вневедомственной охраны. — РБК)», — написал Хинштейн.

Он рассказал, что уже были задержаны злоумышленники, пытавшиеся бросить бутылку с зажигательной смесью.

РБК направил запрос в департамент пресс-службы Росгвардии.

Случаи нападения на военные комиссариаты участились после объявления 21 сентября президентом Владимиром Путиным частичной мобилизации, в рамках которой власти, по словам министра обороны Сергея Шойгу, намерены призвать 300 тыс. человек. Атаки на военкоматы фиксировались в Санкт-Петербурге, Калининградской, Волгоградской областях, Новосибирске, Усть-Илимске (Иркутская область), Казани и т.д.

Ранее в Нижнем Тагиле был задержан мужчина, планировавший взорвать местный военкомат, сообщали источники «РИА Новости» и РБК в правоохранительных органах. 12 октября сотрудники ФСБ задержали 59-летнего местного жителя, прибывшего в Свердловскую область с территории Украины в 2014 году. По месту жительства подозреваемого был проведен обыск и найдены средства для изготовления взрывчатки.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК («Приготовление к террористическому акту») и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 223.1 УК («Покушение на незаконное изготовление взрывчатых веществ»). Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.