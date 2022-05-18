В Московском гарнизоне ответили на сообщение о поджоге военкомата

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В одном из помещений здания военного комиссариата в подмосковном Щелково произошел пожар, сообщили РБК в командовании Московского гарнизона.

«В настоящее время возгорание ликвидировано прибывшими на место пожарными расчетами. Пострадавших нет», — заявили РБК в командовании, отметив, что причины происшествия устанавливаются.

О попытке поджога щелковского военкомата 18 мая сообщил Telegram-канал Baza. По его информации, неизвестный кинул две бутылки с зажигательной смесью в здание комиссариата, в результате чего пострадали два кабинета, в том числе архив.

РБК обратился за комментарием в ГУ МВД России по Московской области.

15 мая произошел пожар в военкомате в поселке Пронск Рязанской области, причину местные власти РБК не уточнили. Как сообщала Baza, в пронском комиссариате также был поджог.

О поджоге волгоградского военного комиссариата сообщало издание «Волгоград онлайн». Baza утверждает, что в помещении полиция нашла остатки «коктейля Молотова». Однако в военкомате сообщения о поджоге опровергли, уточнив, что это были учения.