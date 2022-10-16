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В подмосковном Щелково во второй раз подожгли военкомат

В ночь на 16 октября в здании военкомата в подмосковном Щелково произошел пожар из-за бутылки с зажигательной смесью, которую кинул неизвестный. В мае подожгли соседнее здание комиссариата, тогда пострадал архив
Фото: МЧС России по Московской области
Фото: МЧС России по Московской области

В городском округе Щелково в Подмосковье произошел пожар в здании по адресу: улица Центральная, дом 86. Сообщение о происшествии поступило в 1:33, к 2:00 пожар локализовали на площади 15 кв. м, а в 2:50 пожарные устранили последствия возгорания, сообщили в подмосковном главке МЧС.

«Привлекаемые силы и средства: три единицы техники, 12 человек», — уточнили в ведомстве.

По этому адресу находится щелковский военный комиссариат. По данным телеграм-канала Baza, пожар произошел в одном из кабинетов на первом этаже здания из-за бутылки с зажигательной смесью, брошенной неизвестным.

РБК обратился за комментариями в пресс-службу регионального управления МВД и щелковский военный комиссариат.

18 мая неизвестный кинул две бутылки с зажигательной смесью в здание щелковского военкомата, начался пожар. Пострадали два кабинета, в том числе архив. В командовании Московского гарнизона уточнили, что пострадавших не было.

Случаи нападения на военные комиссариаты по всей России участились после объявления 21 сентября президентом Владимиром Путиным частичной мобилизации, в рамках которой власти, по словам министра обороны Сергея Шойгу, намерены призвать 300 тыс. человек. В конце сентября Генштаб предупредил, что поджоги зданий военкоматов, нападение на их сотрудников и запугивание призывников и их родителей «путем фейковых сообщений в СМИ» расцениваются как теракты или публичные призывы к террористической деятельности, за это грозит до 15 лет лишения свободы.

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12 октября в Нижнем Тагиле задержали 59-летнего мужчину, который, по информации источника РБК в правоохранительных органах, собирался взорвать местный военкомат. Следственное подразделение ФСБ возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК («Приготовление к террористическому акту») и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 223.1 УК («Покушение на незаконное изготовление взрывчатых веществ»). Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

Росгвардия из-за участившихся нападений на военкоматы усилила охрану возле их зданий, в том числе в Москве. По словам главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна, к 15 октября уже задержали пытавшихся бросить бутылку с зажигательной смесью.

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При участии
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поджог военкомат Пожар
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