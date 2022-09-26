В Волгоградской области подожгли военкомат

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 сентября
EUR ЦБ: 56,48 (-2,46) Инвестиции, 23 сен, 16:25
Курс доллара на 24 сентября
USD ЦБ: 58,1 (-1,73) Инвестиции, 23 сен, 16:25
В Удмуртии объявили траур после нападения на ижевскую школу Общество, 12:26
Сортировка как обязанность: как избавиться от свалок в России Партнерский проект, 12:24
Минобороны сообщило об ударах по складам ВСУ в Николаеве и Запорожье Политика, 12:15
Как захватить рынок с маленьким рекламным бюджетом Pro, 12:10
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:03
Запорожская ВГА назвала состоявшимся референдум о присоединении к России Политика, 12:03
Оцените цифровую зрелость вашего бизнеса РБК и S+Консалтинг, 12:01
Баскетболистки сборной США установили рекорд результативности на ЧМ Спорт, 11:59
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики Общество, 11:58
Apple начала выпускать в Индии новый iPhone 14 Life, 11:55
Число погибших при стрельбе в ижевской школе выросло до девяти Общество, 11:48
Клишас раскритиковал идею Цекова об ограничении выезда из России Политика, 11:44
Лукашенко отреагировал на выезд мужчин из России фразой «пусть бегут» Политика, 11:40
Как сэкономить на деловых поездках, когда все постоянно меняется РБК и Smartway, 11:38
Военная операция на Украине ,  
0 

В Волгоградской области подожгли военкомат

Video

В городе Урюпинске Волгоградской области неизвестный поджег здание военкомата, сообщила местная администрация во «ВКонтакте».

Инцидент произошел утром 26 сентября, предполагаемый поджигатель уже задержан, утверждают власти. Огонь не распространился на большой площади, его быстро потушили. «Ущерб минимален, пострадавших нет», — сказано в сообщении.

Силовики начали проверку по факту произошедшего, добавили в администрации. В отношении поджигателя могут возбудить уголовное дело.

В администрации не уточнили, совершил ли поджог мужчина, или это сделала женщина.

В Иркутской области мужчина открыл стрельбу в военкомате
Общество

Представитель урюпинской мэрии сообщил «РИА Новости», что неизвестный поджег дверь военкомата.

Читайте на РБК Pro
Pro
Джерри Мойз Как семья водителя создала бизнес с выручкой $5,99 млрд
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Сделки с лицами из недружественных стран: как теперь продают доли в ООО
Статьи
Pro
Фото: Jed Jacobsohn / Getty Images Четыре реакции на страх, которые только усилят его
Статьи
Pro
Фото: Patrick Lux / Getty Images Миф о больших доходах: почему перейти в айтишники — плохая идея
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock У вас есть 100 тыс. руб. Как начать торговать на Wildberries
Инструкции
Pro
Фото: Juan Naharro Gimenez / Getty Images for Netflix «Лучше думается в горах»: секреты эффективности гендиректора Netflix
Статьи
Pro
Кому не откроют счет за рубежом и почему
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Как рецепт коктейля от агента 007 поможет наладить работу и личную жизнь
Статьи

Местный портал V1.ru пишет со ссылкой на свой источник, что здание военкомата по Урюпинскому и Новониколаевскому районам загорелось около 04:00 по местному времени. В дежурной части МЧС подтвердили порталу, что горел двухэтажный дом № 8 на улице Октябрьской, где и расположен военный комиссариат.

Утром 26 сентября мужчина открыл стрельбу в военкомате Усть-Улимска в Иркутской области. Он выстрелил в военкома — того госпитализировали. Стрелявшего задержали, возбуждено уголовное дело.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. Он обращал внимание на необходимость защитить суверенитет и территориальную целостность страны, обеспечить безопасность народа и «людей на освобожденных территориях». Призыву подлежат 300 тыс. человек, говорил министр обороны Сергей Шойгу.

Теги
поджог военкомат Волгоградская область
Материалы по теме
В Иркутской области завели дело после стрельбы в военкомате
Общество
В Тольятти неизвестный поджег дверь администрации
Политика
В Иркутской области мужчина открыл стрельбу в военкомате
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter