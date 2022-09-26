В Волгоградской области подожгли военкомат
В городе Урюпинске Волгоградской области неизвестный поджег здание военкомата, сообщила местная администрация во «ВКонтакте».
Инцидент произошел утром 26 сентября, предполагаемый поджигатель уже задержан, утверждают власти. Огонь не распространился на большой площади, его быстро потушили. «Ущерб минимален, пострадавших нет», — сказано в сообщении.
Силовики начали проверку по факту произошедшего, добавили в администрации. В отношении поджигателя могут возбудить уголовное дело.
В администрации не уточнили, совершил ли поджог мужчина, или это сделала женщина.
Представитель урюпинской мэрии сообщил «РИА Новости», что неизвестный поджег дверь военкомата.
Местный портал V1.ru пишет со ссылкой на свой источник, что здание военкомата по Урюпинскому и Новониколаевскому районам загорелось около 04:00 по местному времени. В дежурной части МЧС подтвердили порталу, что горел двухэтажный дом № 8 на улице Октябрьской, где и расположен военный комиссариат.
Утром 26 сентября мужчина открыл стрельбу в военкомате Усть-Улимска в Иркутской области. Он выстрелил в военкома — того госпитализировали. Стрелявшего задержали, возбуждено уголовное дело.
Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. Он обращал внимание на необходимость защитить суверенитет и территориальную целостность страны, обеспечить безопасность народа и «людей на освобожденных территориях». Призыву подлежат 300 тыс. человек, говорил министр обороны Сергей Шойгу.