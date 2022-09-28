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Суд Петербурга заключил под стражу поджигателя военкомата

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу мужчину, который поджег здание в день объявления мобилизации, сообщила пресс-служба судов города в Telegram.

По версии следствия, около 22:40 21 сентября Виктор Мельников поджег здание, которое находится в доме № 1А на Иликовском проспекте в городе Ломоносове (входит в Санкт-Петербург).

Судя по картам, там находится военкомат Ломоносовского района Ленинградской области. «Фонтанка» писала, что на этом доме висит табличка с надписью «военкомат», однако на самом деле он находится в соседнем доме.

Издание указывало, что здание поджег 20-летний студент первого курса одного из петербургских вузов, в мае этого года его отчислили со второго курса другого университета, где он учился на химика. Он приготовил дома горючую смесь и хотел сжечь картотеку военкомата.

Суд оценил материальный ущерб в 250 тыс. руб. и признал Мельникова виновным по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества путем поджога из хулиганских побуждений (ч. 2 ст.167 УК).

Мужчина признал вину, но его адвокат указал на состояние здоровья обвиняемого и счел заключение под стражу слишком суровой мерой. Вместо этого защитник просил суд заменить такой вид наказания на запрет определенных действий, залог или домашний арест.

Мельников пробудет под стражей до 23 ноября этого года.

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В Калининградской области задержали подозреваемого в поджоге военкомата
Политика
Фото:newchernyakhovsk / Telegram

21 сентября, спустя семь месяцев военных действий на Украине, президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. Призыву подлежат россияне, которые служили в армии или имеют военно-учетную специальность. При этом наличие боевого опыта необязательно, сообщил правительственный портал «Объясняем.рф». Предприятия могут оформить для сотрудников отсрочку.

Согласно закону вручать повестку должны лично. До момента ее получения военнообязанные могут выехать из России. За неявку в военкомат по повестке грозит штраф от 500 до 3 тыс. руб. Новые статьи об уголовном наказании в период военных действий не распространяются на лиц, которые состоят в запасе и без законных оснований не являются на военные сборы.

С момента объявления мобилизации россияне не раз поджигали военкоматы. 26 сентября мужчина кинул зажигательную смесь в здание военкомата Черняховска в Калининградской области. Полиция уже задержала его. В тот же день мужчина поджег военкомат в Урюпинске Волгоградской области, его также задержали.



 

Теги
Санкт-Петербург Ломоносов поджог военкомат заключение под стражу
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