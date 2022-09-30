ФСБ сообщила о поимке организатора поджогов военкоматов в Новосибирске
В Новосибирской области сотрудники ФСБ задержали мужчину, который искал исполнителей для поджогов зданий военкоматов по заданию «западных заказчиков», заявила «РИА Новости» представитель ведомства Ирина Зеброва.
Речь идет о безработном мужчине 1999 года рождения, уточнила она. По данным ФСБ, он намеревался организовать поджоги «с целью устрашения населения, склонения жителей региона к отказу от участия и поддержки специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины».
Против мужчины завели дело по статье о покушении на организацию совершения террористического акта (ч.1 ст.205). Предельная мера наказания по статье — до пятнадцати лет лишения свободы.
В новосибирском управлении ФСБ подчеркнули, что задержанный не связан с попыткой поджога военкомата бутылками с зажигательной смесью, которая произошла в Новосибирске утром в четверг, 29 сентября. По данным ведомства, виновного в том преступлении задержали, здание военкомата не пострадало.
Тогда военкомат по Кировскому и Ленинскому районам Новосибирска попытались поджечь в 6:25 по местному времени (2:25 мск). «В два окна были брошены бутылки с зажигательной смесью, вызвавшие возгорание площадью 0,5 кв. м с внешней стороны», — рассказал военком области Евгений Кудрявцев.
После объявления президентом Владимиром Путиным частичной мобилизации в России участились случаи нападений на военные комиссариаты. В частности, в конце сентября в Калининградской области мужчина кинул в здание военкомата зажигательную смесь, его задержали, тогда же военкомат подожгли в городе Урюпинск Волгоградской области.