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ФСБ сообщила о поимке организатора поджогов военкоматов в Новосибирске

В Новосибирске мужчина 1999-го года рождения по заданию «западных заказчиков» искал исполнителей для поджога военкомата, утверждает ФСБ. По версии ведомства, он планировал добиться отказа местных жителей от поддержки спецоперации
Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС
Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

В Новосибирской области сотрудники ФСБ задержали мужчину, который искал исполнителей для поджогов зданий военкоматов по заданию «западных заказчиков», заявила «РИА Новости» представитель ведомства Ирина Зеброва.

Речь идет о безработном мужчине 1999 года рождения, уточнила она. По данным ФСБ, он намеревался организовать поджоги «с целью устрашения населения, склонения жителей региона к отказу от участия и поддержки специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины».

Против мужчины завели дело по статье о покушении на организацию совершения террористического акта (ч.1 ст.205). Предельная мера наказания по статье — до пятнадцати лет лишения свободы.

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В новосибирском управлении ФСБ подчеркнули, что задержанный не связан с попыткой поджога военкомата бутылками с зажигательной смесью, которая произошла в Новосибирске утром в четверг, 29 сентября. По данным ведомства, виновного в том преступлении задержали, здание военкомата не пострадало.

Тогда военкомат по Кировскому и Ленинскому районам Новосибирска попытались поджечь в 6:25 по местному времени (2:25 мск). «В два окна были брошены бутылки с зажигательной смесью, вызвавшие возгорание площадью 0,5 кв. м с внешней стороны», — рассказал военком области Евгений Кудрявцев.

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После объявления президентом Владимиром Путиным частичной мобилизации в России участились случаи нападений на военные комиссариаты. В частности, в конце сентября в Калининградской области мужчина кинул в здание военкомата зажигательную смесь, его задержали, тогда же военкомат подожгли в городе Урюпинск Волгоградской области.



 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
ФСБ Новосибирск Новосибирская область поджог военкомат
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