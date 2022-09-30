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Генштаб пригрозил 15 годами тюрьмы за поджоги военкоматов

Люди «под влиянием негативных эмоций» поджигают военкоматы и нападают на военных комиссаров, это происходило еще во время весеннего призыва, заявил представитель Генштаба. Он подчеркнул, что такие действия приравниваются к теракту
Архивное фото
Архивное фото (Фото: Александр Гальперин / РИА Новости)

Поджоги зданий военкоматов, нападение на их сотрудников и запугивание призывников и их родителей «путем фейковых сообщений в СМИ» расцениваются как теракты или публичные призывы к террористической деятельности, за это грозит до 15 лет лишения свободы, заявил представитель Генштаба Владимир Цимлянский.

Наказание по ст. 205 УК (террористический акт) предусматривает до 15 лет лишения свободы; если действия совершены группой лиц по предварительному сговору, повлекли по неосторожности смерть человека или привели к значительному имущественному ущербу — от 15 до 20 лет. По ст. 205.2. (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма) грозит до семи лет тюрьмы.

Говоря о случаях поджогов военкоматов, Цимлянский заявил, что они не единичны. «Граждане под влиянием негативных эмоций совершают противоправные действия как в отношении отдельных сотрудников военных комиссариатов, а также военных комиссариатов в целом», — сказал он (цитата по «РИА Новости).

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Фото:ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

По словам представителя Генштаба, весенний призыв (проходил с 1 апреля по 15 июля) уже был проведен «в условиях экстремистских действий отдельных граждан».

Поджоги военкоматов в российских регионах фиксируют с начала военной операции на Украине. После объявления президентом Владимиром Путиным частичной мобилизации 21 сентября в стране участились случаи нападения на военные комиссариаты: 26 сентября в Калининградской области мужчина кинул в здание военкомата зажигательную смесь — его задержали; тогда же военкомат подожгли в Урюпинске Волгоградской области. Подобные происшествия произошли в Петербурге, Новосибирске и других городах. 30 сентября ФСБ отчиталась о задержании в Новосибирской области мужчины, который по заданию «западных заказчиков» искал исполнителей для поджога военкомата. По версии ведомства, он хотел добиться отказа местных жителей от поддержки боевых действий на Украине.

26 сентября житель Усть-Илимска в Иркутской области пришел в местный военкомат и открыл стрельбу, военком получил ранения в грудь и поясницу, врачи доставили его в больницу в тяжелом состоянии. Стрелявшего арестовали, против него завели дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном хранении оружия.

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