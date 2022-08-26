МЧС сообщило о ликвидации верховых пожаров в Рязанской области

Верховые лесные пожары в Рязанской области удалось ликвидировать. В регионе продолжают действовать семь очагов возгорания, из них три локализованы на площади 150 га. В тушении участвуют более 9,6 тыс. человек

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Пожарные ликвидировали верховые лесные пожары в Рязанской области, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.

«Благодаря слаженным действиям авиационной и наземной группировок верховые пожары ликвидированы. Всего авиацией выполнены 2783 слива (за сутки — 223), сброшены 20 877 т воды (за сутки — 1512 т)», — говорится в сообщении.

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По данным МЧС, в Рязанской области действуют семь очагов природных пожаров, из них три локализованы на площади 150 га. Силы пожарных сосредоточены на участке фронта пожара протяженностью 11 км на севере региона. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет, подчеркнули в ведомстве. Всего в борьбе с пожарами участвуют более 9,6 тыс. человек и порядка 2,6 тыс. ед. техники, в том числе 18 воздушных судов.

Ситуация с лесными пожарами в Рязанской области привлекла внимание около десяти дней назад, когда москвичи пожаловались на появление в столице запаха гари и смога. Как объяснили в Рослесхозе, причиной этого стали пожары в соседней с Подмосковьем Рязанской области. Ведомство обвинило региональные власти в сокрытии реальной ситуации с возгораниями, «что не позволило вовремя нарастить федеральные силы» по их тушению.

Московские власти отправили в регион специалистов и технику на помощь в борьбе с пожарами. 18 августа туда приезжал глава МЧС Александр Куренков. Он провел заседание оперативного штаба в поселке Деулино Рязанского района, который находится в зоне пожаров. 19 августа спасатели смогли не допустить распространения огня на данный населенный пункт, тем не менее жителей Деулино, а также еще нескольких поселений эвакуировали.

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Врио губернатора региона Павел Малков указывал, что пожары вызваны жаркой ветреной и сухой погодой. Куренков отмечал, что также наблюдаются «определенные диверсионные моменты», «есть элементы поджогов».

Из-за пожаров в Рязанской области действует режим ЧС. Малков вечером 25 августа сообщил, что ситуацию с пожарами удалось взять под контроль.

Природные пожары охватили не только рязанские леса — сообщалось о возгораниях в Нижегородской, Владимирской, Ростовской областях, Республике Коми.