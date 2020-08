МВД проверит Ананьева и мужа Жасмин на причастность к «ландромату»

ФСБ получала информацию о «ландромате» от одного из банкиров как минимум с 2014 года. Полиция сочла доказанным, что инициаторы схемы вывели не менее 40,2 млрд руб., но расследование продолжается и в нем появляются новые имена

Дмитрий Ананьев (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Следственный департамент МВД предъявил обвинения в окончательной редакции ряду фигурантов дела о выводе средств из российских банков по «молдавской схеме», речь в нем идет о хищении по меньшей мере 40,2 млрд руб. Копия постановления о привлечении в качестве обвиняемого бывшего члена совета директоров банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина есть у РБК. Документ датирован июнем этого года и подписан следователем Константином Абраменковым.

Расследование дела о «ландромате» продолжается. МВД опрашивает фигурантов и свидетелей о возможной причастности к схеме совладельца «Промсвязьбанка» Дмитрия Ананьева, владельца «Пробизнесбанка» Александра Железняка, бывшего мэра молдавского города Оргеев и мужа певицы Жасмин Илана Шора, близкого к молдавскому олигарху Владимиру Плахотнюку бизнесмена Андрея Тимотина, лидера одной из крупнейших площадок по обналичиванию Сергея Магина, банкира Германа Горбунцова, совладельцев крупнейшей компании-подрядчика РЖД «1520» Бориса Ушеровича и Алексея Крапивина и совладельца банка «Северный кредит» Агустина Моралеса-Эскомильи, рассказали два источника РБК, знакомых с ходом расследования.

Всего следствие проверяет более 30 граждан России, Молдавии и Латвии кроме тех, кто уже арестован или объявлен в розыск по делу о «ландромате», уточнили собеседники РБК. В списке преимущественно владельцы или менеджеры банков, у которых уже отобрана лицензия. РБК направил запрос в Агентство по страхованию вкладов.

Что такое «молдавский ландромат» В 2014 и 2017 году Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и «Новая газета» публиковали расследования о «ландромате» — схеме отмывания российских денег через банки Молдавии и Латвии. Журналисты назвали ее крупнейшей в истории СНГ операцией по отмыванию преступных доходов и оценили объем средств, прошедших через схему, в $21 млрд (700 млрд руб. по среднему курсу тех лет). Финансовая разведка Молдавии оценивала объем выведенных средств в похожую сумму, 696 млрд руб., говорилось в отчете Росфинмониторинга из проекта взаимной оценки России экспертами FATF (международной группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег). Бенефициарами «ландромата» OCCRP и «Новая газета» называли, в частности, владельца компаний-подрядчиков РЖД Алексея Крапивина, владельца IT-группы «Ланит» Георгия Генса и совладельца ИТ-холдинга «Марвел» Сергея Гирдина. Связь бенефициаров «1520» с «ландроматом» проверял Следственный комитет России, который расследует дело о даче руководством компании взяток «полковнику-миллиардеру» Дмитрию Захарченко, писал РБК. Тогда предполагалось, что в интересах совладельцев «1520» из России через молдавские банки было выведено не менее $250 млн, при этом «процесс сопровождал» бывший мэр второго по величине молдавского города Бельцы Ренато Усатый.

40 млрд из 700

МВД завершило расследование одного из эпизодов дела о «молдавской схеме» и сочло доказанным, что обвиняемые перечислили со счетов банка «Европейский экспресс» на счета молдавского банка Moldindconbank $562,9 млн и €454,8 млн, что по курсу на день перечисления равнялось 40 млрд и 191,6 млн руб., говорится в окончательном обвинении в создании организованного преступного сообщества (ст. 210 УК) и выводе денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК), с которым ознакомили Кузьмина.

В деле более 120 томов, сейчас арестованные фигуранты знакомятся с его материалами, сообщил РБК адвокат Владимир Жеребенков, защищающий Кузьмина. Банкир признает вину, заключил сделку со следствием, но считает, что предъявленное ему обвинение в том, что он возглавлял одну из ячеек преступного сообщества, — неоправданно жесткое, как и мера пресечения в виде стражи.

Кузьмин давал в ФСБ объяснения о «молдавской схеме» с 2014 года. Первая такая беседа состоялась еще до выхода журналистского расследования о «ландромате», заявил Жеребенков. В августе 2015 года полиция возбудила первое уголовное дело о схеме (согласно его материалам, оно расследуется уже более пяти лет) и Кузьмин все эти годы продолжал предоставлять информацию правоохранительным органам, сказал адвокат.

Летом 2019 года он сам стал обвиняемым и был арестован. «Он надеялся на домашний арест. Он с самого начала сотрудничал, оказал российским властям большую помощь в расследовании вывода денег из страны по «молдавской схеме». Кроме того, «Европейский экспресс» — единственный банк из фигурирующих в деле, который рассчитался со всеми кредиторами и смог закрыть все долги. А его сделали крайним», — заявил Жеребенков в разговоре с РБК.

Адвокат добавил, что, по мнению Кузьмина, следствие несправедливо игнорирует действия Банка России и Министерства финансов, долгое время «не замечавших» многомиллиардного вывода через десятки банков.

РБК направил запросы в МВД, ЦБ и Минфин.

По делу, кроме Кузьмина, проходят богатейший бизнесмен Молдавии Владимир Плахотнюк, владелец молдавского Moldindconbank Владимир Платон, его сестра — главный казначей банка Елена Платон, акционер молдавского Victoriabank Александр Коркин, юристы Алексей Соболев и Лев Пахомов. Кузьмин, Коркин и Елена Платон содержатся в СИЗО, остальные обвиняемые находятся за пределами России и объявлены в розыск. В общей сложности МВД в начале 2020 года оценивало объем хищений в 428 млрд руб., писали «Открытые медиа» и «Коммерсантъ». Расследование «молдавской схемы» продолжается, среди новых обвиняемых в деле — молдавский политик Ренато Усатый, бывший председатель совета директоров банка «Балтика» и «Инкредбанка» Олег Власов, бывший топ-менеджер Русского земельного банка Венера Шарипова, его акционер Александр Григорьев и юрист Ринат Юсупов (двое последних уже осуждены по другому делу).

«Незаурядный ум» и «коррупционные связи»

Инициатором «молдавской схемы» МВД считает владельца Moldindconbank Владимира Платона, следует из материалов дела. По версии следствия, у него была идея «организовать международный канал вывода средств» из России, с которой он пришел к Плахотнюку; тот принял его предложение и пообещал обеспечить «лояльность контролирующих и правоохранительных органов» Молдавии.

Следствие отмечает такие качества Платона, как «незаурядные умственные способности, коммуникабельность, предприимчивость, хорошие организаторские качества, а также познания в области банковского дела». Другой ключевой фигурант дела, Коркин, по мнению МВД, обладал «обширными коррупционными связями в правоохранительных и государственных органах Российской Федерации».

Местонахождение Плахотнюка, который считался одним из влиятельнейших политиков и бизнесменов Молдавии, сейчас достоверно не известно, в России он преследуется также за создание наркосиндиката, контролировавшего поставки гашиша из Северной Африки. Ему грозит пожизненное заключение.

Имя Плахотнюка упоминается также в деле о шпионаже экс-члена правления «Интер РАО» Карины Цуркан.

Схема, по версии МВД, сводилась к тому, что в российских банках открывались счета фирм, на которые клиенты «молдавской схемы», желающие легализовать свои средства, «по надуманным основаниям» (под видом оплаты неких услуг) перечисляли суммы для вывода. На эти средства российские банки покупали валюту и перечисляли ее на счета Moldindconbank в американском The Bank of New York Mellon и немецком Commerzbank, при этом зачисление производилось не напрямую, а через банки-транзитеры, которые были агентами валютного контроля и имели полномочий перечислять средства из России на счета нерезидентов. Сведения о назначении переводов, которые передавались в эти банки, были недостоверными.

Оплачивая поступивший перевод, Moldindconbank перечислял на открытый в нем счет российского банка рубли (валютную выручку). Далее эти деньги по подложным судебным решениям о взыскании задолженности с этих российских компаний в пользу компаний-нерезидентов зачислялись на счет молдавской службы судебных приставов и списывались, поступая на счета нерезидентов в Moldindconbank. Далее деньги конвертировались в доллары или евро и переводились в зарубежные банки, в основном европейские, считает следствие.