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Молдавского олигарха заподозрили в выводе из России 37 млрд руб. Это может помочь Москве на выборах парламента в стране
Бизнесмен и лидер правящей партии Молдавии Владимир Плахотнюк за два дня до выборов заподозрен в организации вывода 37 млрд руб., сообщило МВД России. Как работала схема и как обвинения повлияют на исход выборов, разбирался РБК
Владимир Плахотнюк (Фото: Dumitru Doru / EPA / ТАСС)

Утром 22 февраля МВД России сообщило об аресте одного из обвиняемых в незаконном выводе средств из России по так называемой молдавской схеме — жителя Московского региона Александра Коркина. Организатором схемы следствие считает имеющих российское гражданство олигарха, лидера правящей Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка и бизнесмена Вячеслава Платона. Платон в апреле 2017 года уже был осужден молдавским судом на 18 лет за противозаконный вывод средств из России.

В течение 2013–2014 годов члены преступного сообщества «по надуманным основаниям и подложным документам» перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в ОАО «Банк «Западный» и ОАО «Русский земельный банк» денежные средства в иностранной валюте на счета в молдавском банке Moldindconbank S.A. и других иностранных организациях под предлогом продажи валюты, говорится в сообщении ведомства. Полученные средства в российских рублях списывались с корреспондентских счетов российских банков в Moldindconbank по подложным решениям судов Молдавии в пользу иностранных физических и юридических лиц. В общей сложности за пределы России было выведено более 37 млрд руб.

Уголовное дело возбудили по ст. 210 и 193.1 УК России («Организация преступного сообщества» и «Совершение валютных операций по переводу средства на счета нерезидентов с использованием подложных документов»), по которым в случае обвинительного приговора грозит тюремное заключение вплоть до пожизненного.

53-летний Плахотнюк в 2017 году был заочно арестован Басманным судом Москвы по ходатайству Главного следственного управления СКР. Ведомство считает его причастным к организации неудачного покушения на молдавского и российского предпринимателя Ренато Усатого.

Демократическая партия Молдавии, которую возглавляет Плахотнюк, назвала уголовное дело грубым вмешательством России в назначенные на 24 февраля парламентские выборы.​

Как была устроена схема

Впервые о схеме по выводу средств из России с помощью взысканий денег в молдавских судах с российских фирм стало известно в 2014 году благодаря совместному расследованию «Новой газеты» и международной организации журналистов-расследователей (OCCRP). В махинациях участвовали десятки российских банков и банков Прибалтики, сотни компаний, молдавские судьи и судебные приставы. Одни из главных участников — молдавский Moldindconbank и латвийский Trasta Komercbanka.

По данным финансовой разведки Молдавии, всего по «молдавской схеме» было выведено 696 млрд руб. Об этом говорится в отчете Росфинмониторинга из проекта взаимной оценки России экспертами FATF (международной группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег). Документ есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил источник в Росфинмониторинге.

Саму схему «Новая газета» описывала так: иностранные компании заключали с российскими договоры займа на крупную сумму (от $100 млн до $875 млн). Поручителем по сделке были молдавский гражданин и российские компании-однодневки. Обязательства по этим долгам не исполнялись, и кредиторы обращались в суды Молдавии, что было возможно, поскольку поручителями по кредитам выступали граждане этой страны. Суды принимали нужные авторам схемы решения. Те получали законное обоснование перевода крупной суммы из России в молдавский банк. Оттуда деньги следовали в Латвию.

В 2015 году «Коммерсантъ» писал, что с помощью молдавской схемы из России за четыре года были выведены $46 млрд — это почти две трети всех незаконно выведенных за границу средств за тот период ($75 млрд, по данным ЦБ). Издание также сообщило о задержании российского бизнесмена Александра Григорьева, совладельца банка «Западный» и Русского земельного банка. После этого МВД раскрыло список из 19 российских банков, которые были задействованы в «молдавской схеме».​

В 2017 году «Новая газета» и OCCRP опубликовали продолжение расследования про «крупнейшую в истории СНГ операцию по отмыванию доходов» — ​«ландромат» (анг. «прачечная»): схема функционировала по меньшей мере с 2011 по 2014 год, деньги, выведенные из России, поступали на счета в 732 банках в 96 странах мира, их конечными получателями стали более 5 тыс. компаний из различных юрисдикций — от США и ЮАР до Китая и Австралии. Один из них — датский Danske bank — 19 февраля объявил об уходе из России, Литвы и Латвии из-за расследования дела об отмывании денег. В августе прошлого года Эстония начала расследование в отношении филиала этого банка в стране.

В расследовании отмечалось, что российские спецслужбы не хотят помогать в расследовании Молдавии и даже препятствуют этому. Об этом OCCRP рассказали собеседники в правоохранительных органах Молдавии.

Как обвинение повлияет на выборы

Возглавляемая Плахотнюком Демократическая партия (постов в правительстве он не занимает) правит в Молдавии с 2014 года. Хотя на выборах она получила второй результат после социалистов и только 14 депутатских мандатов, со временем в ее ряды вошли другие депутаты, и сейчас в парламенте у нее 40 представителей. За последние годы страна, по определению депутатов Европейского парламента, была «захвачена олигархическими интересами». Европейские депутаты критикуют Кишинев за отход от демократических ценностей и процедур. Молдавия — парламентская республика, поэтому основные властные полномочия сосредоточены в руках премьера, утверждаемого правящей парламентской коалицией.

Накануне выборов Демпартия в опросах общественного мнения занимает второе место — ее готовы поддержать 19,4% избирателей (опрос IMAS). Лидирует Партия социалистов президента Игоря Додона, за нее готовы проголосовать 26% избирателей. Пройти в парламент также могут впервые участвующие в выборах блок ACUM («Сейчас») и партия «Шор», ведомая бизнесменом Иланом Шором.

Игорь Додон  (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

За всю современную историю Молдавии это, очевидно, будут самые сложные выборы, считают эксперты приднестровского Института социально-политических исследований и регионального развития. Нынешняя кампания, по замечанию руководителя молдавского Института стратегических инициатив Владислава Кульминского, «самая грязная и нечестная, так как ставки высоки как никогда, кто проиграет — потеряет доступ к ресурсам, свободу, собственность». 21 февраля лидеры ACUM Майя Санду и Андрей Нэстасе заявили, что на протяжении года их пытаются отравить, представив в качестве доказательства анализы крови с повышенным содержанием ртути. Посольство США предупредило своих граждан, что в стране после выборов возможны акции протестов.

«Наверняка это заявление из России окажет влияние на расстановку сил, потому что Молдавия сейчас очень зависима от внешних игроков. То, что исходит от официальных властей России, в стране воспринимается с определенной долей скептицизма, так как очевидно, что цель этих действий — помочь победе на парламентских выборах Партии социалистов, помочь Додону взять полноту власти», — сказал Кульминский. Заявление российского МВД может мобилизовать Плахотнюка и усилить его антироссийскую кампанию, допустил​ доцент РГГУ Александр Гущин. Одновременно это заявление российского ведомства может мобилизовать и пророссийский электорат социалистов.

Что решается на выборах

Формально кампания стартовала всего месяц назад, однако, по сути, ведется с 2016 года, когда лидер Партии социалистов Игорь Додон выиграл президентские выборы и поставил цель обеспечить победу партии на парламентских. Победа, как заявил Додон, нужна социалистам, чтобы изменить внешнеполитический вектор страны. Два года назад политик не исключил отмены соглашения об ассоциации с ЕС (подписано в 2014 году, тогда же граждане страны получили безвизовый режим въезда в ЕС) и говорил о необходимости вхождения в Евразийский экономический союз (в ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Россия, Казахстан, Киргизия). Накануне парламентских выборов Додон заявил, что «никто не ставит вопрос о денонсации соглашения об ассоциации», а «речь о членстве в ЕАЭС не идет», так как это долгий и сложный вопрос. Все остальные партии, имеющие возможность пройти в парламент, придерживаются проевропейских взглядов.

По итогам выборов социалисты могут получить 40–42 депутатских места, Демпартия — до 32, блок ACUM — 22–25, партия «Шор» — четыре-пять, Компартия Молдовы — три-четыре мандата, прогнозируют эксперты Института социально-политических исследований и регионального развития. Такой расклад создает возможности для формирования коалиции Демпартией и социалистами, формирования коалиции большинства Демпартией и привлеченными депутатами или проведение перевыборов летом этого года из-за невозможности сформировать устойчивое большинство.

Как пройдут выборы в Молдавии

Выборы пройдут по новой для страны системе. В 2017 году Партия социалистов и Демократическая партия совместно согласовали введение смешанной избирательной системы — 51 депутат будет избран по округам, а 50 — по партийным спискам (всего в парламенте 101 депутат). Ранее все депутаты парламента избирались по пропорциональной системе. Избирательный порог для партий составляет 6%, а для избирательного блока — 8%.

Помимо выборов в пар​ламенте в воскресенье будет проведен консультативный​ референдум — о возможности отзыва депутата и сокращении депутатского корпуса со 101 до 61 депутата.

Авторы: Александр Атасунцев, Полина Химшиашвили
При участии: Максим Солопов
Теги: Молдавия, Владимир Плахотнюк, Игорь Додон, Ландромат, Выборы
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