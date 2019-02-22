Как была устроена схема

Впервые о схеме по выводу средств из России с помощью взысканий денег в молдавских судах с российских фирм стало известно в 2014 году благодаря совместному расследованию «Новой газеты» и международной организации журналистов-расследователей (OCCRP). В махинациях участвовали десятки российских банков и банков Прибалтики, сотни компаний, молдавские судьи и судебные приставы. Одни из главных участников — молдавский Moldindconbank и латвийский Trasta Komercbanka.

По данным финансовой разведки Молдавии, всего по «молдавской схеме» было выведено 696 млрд руб. Об этом говорится в отчете Росфинмониторинга из проекта взаимной оценки России экспертами FATF (международной группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег). Документ есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил источник в Росфинмониторинге.

Саму схему «Новая газета» описывала так: иностранные компании заключали с российскими договоры займа на крупную сумму (от $100 млн до $875 млн). Поручителем по сделке были молдавский гражданин и российские компании-однодневки. Обязательства по этим долгам не исполнялись, и кредиторы обращались в суды Молдавии, что было возможно, поскольку поручителями по кредитам выступали граждане этой страны. Суды принимали нужные авторам схемы решения. Те получали законное обоснование перевода крупной суммы из России в молдавский банк. Оттуда деньги следовали в Латвию.

В 2015 году «Коммерсантъ» писал, что с помощью молдавской схемы из России за четыре года были выведены $46 млрд — это почти две трети всех незаконно выведенных за границу средств за тот период ($75 млрд, по данным ЦБ). Издание также сообщило о задержании российского бизнесмена Александра Григорьева, совладельца банка «Западный» и Русского земельного банка. После этого МВД раскрыло список из 19 российских банков, которые были задействованы в «молдавской схеме».​

В 2017 году «Новая газета» и OCCRP опубликовали продолжение расследования про «крупнейшую в истории СНГ операцию по отмыванию доходов» — ​«ландромат» (анг. «прачечная»): схема функционировала по меньшей мере с 2011 по 2014 год, деньги, выведенные из России, поступали на счета в 732 банках в 96 странах мира, их конечными получателями стали более 5 тыс. компаний из различных юрисдикций — от США и ЮАР до Китая и Австралии. Один из них — датский Danske bank — 19 февраля объявил об уходе из России, Литвы и Латвии из-за расследования дела об отмывании денег. В августе прошлого года Эстония начала расследование в отношении филиала этого банка в стране.

В расследовании отмечалось, что российские спецслужбы не хотят помогать в расследовании Молдавии и даже препятствуют этому. Об этом OCCRP рассказали собеседники в правоохранительных органах Молдавии.

Как обвинение повлияет на выборы

Возглавляемая Плахотнюком Демократическая партия (постов в правительстве он не занимает) правит в Молдавии с 2014 года. Хотя на выборах она получила второй результат после социалистов и только 14 депутатских мандатов, со временем в ее ряды вошли другие депутаты, и сейчас в парламенте у нее 40 представителей. За последние годы страна, по определению депутатов Европейского парламента, была «захвачена олигархическими интересами». Европейские депутаты критикуют Кишинев за отход от демократических ценностей и процедур. Молдавия — парламентская республика, поэтому основные властные полномочия сосредоточены в руках премьера, утверждаемого правящей парламентской коалицией.

Накануне выборов Демпартия в опросах общественного мнения занимает второе место — ее готовы поддержать 19,4% избирателей (опрос IMAS). Лидирует Партия социалистов президента Игоря Додона, за нее готовы проголосовать 26% избирателей. Пройти в парламент также могут впервые участвующие в выборах блок ACUM («Сейчас») и партия «Шор», ведомая бизнесменом Иланом Шором.

Игорь Додон (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

За всю современную историю Молдавии это, очевидно, будут самые сложные выборы, считают эксперты приднестровского Института социально-политических исследований и регионального развития. Нынешняя кампания, по замечанию руководителя молдавского Института стратегических инициатив Владислава Кульминского, «самая грязная и нечестная, так как ставки высоки как никогда, кто проиграет — потеряет доступ к ресурсам, свободу, собственность». 21 февраля лидеры ACUM Майя Санду и Андрей Нэстасе заявили, что на протяжении года их пытаются отравить, представив в качестве доказательства анализы крови с повышенным содержанием ртути. Посольство США предупредило своих граждан, что в стране после выборов возможны акции протестов.

«Наверняка это заявление из России окажет влияние на расстановку сил, потому что Молдавия сейчас очень зависима от внешних игроков. То, что исходит от официальных властей России, в стране воспринимается с определенной долей скептицизма, так как очевидно, что цель этих действий — помочь победе на парламентских выборах Партии социалистов, помочь Додону взять полноту власти», — сказал Кульминский. Заявление российского МВД может мобилизовать Плахотнюка и усилить его антироссийскую кампанию, допустил​ доцент РГГУ Александр Гущин. Одновременно это заявление российского ведомства может мобилизовать и пророссийский электорат социалистов.

Что решается на выборах

Формально кампания стартовала всего месяц назад, однако, по сути, ведется с 2016 года, когда лидер Партии социалистов Игорь Додон выиграл президентские выборы и поставил цель обеспечить победу партии на парламентских. Победа, как заявил Додон, нужна социалистам, чтобы изменить внешнеполитический вектор страны. Два года назад политик не исключил отмены соглашения об ассоциации с ЕС (подписано в 2014 году, тогда же граждане страны получили безвизовый режим въезда в ЕС) и говорил о необходимости вхождения в Евразийский экономический союз (в ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Россия, Казахстан, Киргизия). Накануне парламентских выборов Додон заявил, что «никто не ставит вопрос о денонсации соглашения об ассоциации», а «речь о членстве в ЕАЭС не идет», так как это долгий и сложный вопрос. Все остальные партии, имеющие возможность пройти в парламент, придерживаются проевропейских взглядов.

По итогам выборов социалисты могут получить 40–42 депутатских места, Демпартия — до 32, блок ACUM — 22–25, партия «Шор» — четыре-пять, Компартия Молдовы — три-четыре мандата, прогнозируют эксперты Института социально-политических исследований и регионального развития. Такой расклад создает возможности для формирования коалиции Демпартией и социалистами, формирования коалиции большинства Демпартией и привлеченными депутатами или проведение перевыборов летом этого года из-за невозможности сформировать устойчивое большинство.