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Общество ,  
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В Москве задержали банкира Олега Власова

Бывшего председателя совета директоров банков «Балтика» и Инкредбанк Олега Власова заключили под стражу, его обвиняют в выводе из России денег по подложным документам и создании ОПГ
Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

В Москве задержали бывшего председателя совета директоров банков «Балтика» и Инкредбанк Олега Власова, сообщили РБК в пресс-службе Тверского суда.

Банкира заключили под стражу до 6 июля 2020 года, ему предъявлено обвинение в создании преступного сообщества и совершении валютных операций по переводу денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Источник в Следственном комитете рассказал РБК, что Олега Власова подозревают в участии в реализации преступной схемы вывода денежных средств из финансовой системы России в иностранную юрисдикцию. Собеседник РБК уточнил, в этой схеме были задействованы молдавские бизнесмены Вячеслав Платон, Владимир Плахотнюк и арестованный ранее по делу о «молдавском ландромате» Александр Коркин. В материалах дела говорится, что эти люди назначили руководителей банков, в том числе Олега Власова, на роль управляющих структурными подразделениями международного преступного сообщества.

По данным следствия, Власов согласился участвовать «с целью извлечения для себя материальных благ» — определенного процента от выведенных из России средств, уточнил источник и добавил, что в созданной схеме участвовали и другие банкиры.

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Владимир Плахотнюк является одним из богатейших бизнесменов Молдавии и экс-главой Демократической партии страны. Российские следственные органы считают его и молдавского бизнесмена Вячеслава Платона одними из ключевых фигур «молдавского ландромата» — масштабного вывода денег из России через молдавские банки. Отмывочная схема, как рассказывали источники РБК, выглядела следующим образом: в молдавских судах формировалась ложная задолженность российских фирм перед контрагентами в Молдавии, служба приставов обеспечивала их взыскание, после поступления средств в Молдавию, в основном на счета связанного с Платоном и Плахотнюком Moldindconbank S.A., они перенаправлялись на счета в банках Швейцарии.

Александр Коркин — житель Подмосковья, он был арестован в феврале 2019 года, следствие назвало его причастным к «молдавской схеме».

Заочное обвинение в России по этому делу предъявлено также молдавскому бизнесмену и лидеру молдавской «Нашей партии» Ренато Усатому. По версии следователей, участники преступного сообщества, в котором состоял Усатый, вывели из России через молдавский банк BC Moldindconbank S.A. более 500 млрд руб.

Задержанный Власов, по данным «СПАРК», в середине нулевых был председателем правления ВИП-банка, сменив на этом посту Андрея Френкеля, который был осужден как заказчик убийства зампреда ЦБ Андрея Козлова в сентябре 2006 года.

Одним из акционером Инкредбанка, которым руководил Власов, был банкир Герман Горбунцов, который, по данным источников РБК, давал показания об устройстве «молдавского ландромата».

Авторы: Алена Прохоренко, Дмитрий Серков, Владислав Гордеев
Теги: молдавская схема, банки, Владимир Плахотнюк
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