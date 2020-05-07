В Москве задержали банкира Олега Власова

Бывшего председателя совета директоров банков «Балтика» и Инкредбанк Олега Власова заключили под стражу, его обвиняют в выводе из России денег по подложным документам и создании ОПГ

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

В Москве задержали бывшего председателя совета директоров банков «Балтика» и Инкредбанк Олега Власова, сообщили РБК в пресс-службе Тверского суда.

Банкира заключили под стражу до 6 июля 2020 года, ему предъявлено обвинение в создании преступного сообщества и совершении валютных операций по переводу денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Источник в Следственном комитете рассказал РБК, что Олега Власова подозревают в участии в реализации преступной схемы вывода денежных средств из финансовой системы России в иностранную юрисдикцию. Собеседник РБК уточнил, в этой схеме были задействованы молдавские бизнесмены Вячеслав Платон, Владимир Плахотнюк и арестованный ранее по делу о «молдавском ландромате» Александр Коркин. В материалах дела говорится, что эти люди назначили руководителей банков, в том числе Олега Власова, на роль управляющих структурными подразделениями международного преступного сообщества.

По данным следствия, Власов согласился участвовать «с целью извлечения для себя материальных благ» — определенного процента от выведенных из России средств, уточнил источник и добавил, что в созданной схеме участвовали и другие банкиры.