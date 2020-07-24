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Московский суд заочно арестовал молдавского политика Ренато Усатого

Ренато Усатый
Ренато Усатый (Фото: Renato Usatii / Facebook)

В Москве Тверской суд заочно арестовал бизнесмена и лидера молдавской «Нашей партии» Ренато Усатого, обвиняемого в незаконном выводе более 500 млрд руб. из России. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца», — сказали в пресс-службе. Там добавили, что этот срок будет исчисляться с момента передачи последнего правоохранительным органам России в результате экстрадиции или депортации или с момента задержания Усатого на территории России.

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Ренато Усатый

В апреле бизнесмена заочно обвинили по ч. 2 ст. 210 (организация преступного сообщества или участие в нем) и пп. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов). По версии следствия, Усатый незаконно вывел деньги из России вместе с другими участниками преступного сообщества через банк BC Moldindconbank S.A.

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25 июня бизнесмен сообщил, что его объявили в России в розыск. Усатый предположил, что его хотят «очень быстро осудить», чтобы помешать участвовать в президентских и парламентских выборах.

Дело Усатого связано с расследованием «молдавского ландромата». Речь идет о деле о выводе из России $21 млрд. Как считает следствие, масштабный вывод денег из России проходил через молдавские банки, связанные с одним из богатейших бизнесменов страны и экс-главой Демократической партии Владимиром Плахотнюком. Усатый свою причастность к «отмыванию» денег не признает. Он говорил РБК, что люди, давшие на него показания, сами были организаторами этой преступной схемы.
 

Теги: Москва, суд, арест, Ренато Усатый, новости
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