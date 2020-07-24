Московский суд заочно арестовал молдавского политика Ренато Усатого

Ренато Усатый (Фото: Renato Usatii / Facebook)

В Москве Тверской суд заочно арестовал бизнесмена и лидера молдавской «Нашей партии» Ренато Усатого, обвиняемого в незаконном выводе более 500 млрд руб. из России. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца», — сказали в пресс-службе. Там добавили, что этот срок будет исчисляться с момента передачи последнего правоохранительным органам России в результате экстрадиции или депортации или с момента задержания Усатого на территории России.

В апреле бизнесмена заочно обвинили по ч. 2 ст. 210 (организация преступного сообщества или участие в нем) и пп. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов). По версии следствия, Усатый незаконно вывел деньги из России вместе с другими участниками преступного сообщества через банк BC Moldindconbank S.A.