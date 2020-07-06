Кипр проверит «золотые паспорта» братьев Ананьевых

Кипрские власти пересматривают решение о предоставлении гражданства экс-банкирам Алексею и Дмитрию Ананьевым, против которых в России возбуждено дело о растрате и отмывании ₽66 млрд и $575 млн. Проверку проводит МВД Кипра

Дмитрий Ананьев и Алексей Ананьев (Фото: Евгений Стецко / Ведомости / ТАСС)

Власти Кипра пересматривают решение о выдаче «золотых паспортов» бывшим совладельцам Промсвязьбанка (ПСБ) Алексею и Дмитрию Ананьевым, сообщил РБК директор департамента международных финансовых институтов и финансового управления Минфина Кипра Кириакос Какурис.

«Власти Кипра осведомлены о проблемах, связанных с этими лицами. Проблемы были выявлены на очень раннем этапе в результате продолжающейся проверки, которую министерство внутренних дел проводит по всем успешным участникам программы инвестиций (паспорт в обмен на инвестиции. — РБК). Следовательно, гражданство этих лиц находится под пересмотром, и расследование и судебные процессы против них находятся под пристальным вниманием», — сообщил Какурис в ответ на запрос РБК. Он пояснил, что такая информация содержится в письме министра финансов Кипра Константиноса Петридиса депутату Бундестага Петеру Байеру, заинтересовавшемуся деятельностью братьев Ананьевых из-за жалоб бывших VIP-вкладчиков ПСБ.

Кипр готов содействовать странам, которые ведут расследования преступлений, совершенных в их юрисдикциях, или же совершенных лицами, находящимися на Кипре, с помощью ответов на официальные запросы и юридической помощи, указал представитель кипрского Минфина.

Впервые о том, что власти Кипра решили лишить «золотых паспортов» 26 иностранцев, еще в ноябре 2019 года сообщил занимавший тогда пост главы МВД Кипра Константинос Петридис. Местное издание Cyprus Times уточняло, что в списке есть девять россиян. «Открытые Медиа» писали, что один из них — Дмитрий Ананьев, но адвокат банкира это опровергал.

О том, что Алексей Ананьев также является гражданином Кипра, ранее не сообщалось. РБК направил уточняющий вопрос Какурису. Адвокат Дмитрия Ананьева в России Сергей Ковалев не стал отвечать на вопросы о гражданстве экс-владельцев ПСБ и возможном расследовании.