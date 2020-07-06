Кипр проверит «золотые паспорта» братьев Ананьевых

Дмитрий и Алексей Ананьевы были владельцами Промсвязьбанка до декабря 2017 года, когда Центральный банк забрал его на санацию. Регулятор требовал от банка доначислить значительные резервы — в объеме 100 млрд руб. Вскоре после санации ПСБ братья уехали из России, позднее ЦБ предъявил к ним иск на 282 млрд руб., а в 2019 году Следственный комитет возбудил против них уголовное дело о растрате и отмывании 66 млрд руб. и $575 млн. Сейчас Ананьевы заочно арестованы. Дмитрий Ананьев в интервью The Guardian в феврале 2020 года заявил, что его «представили преступником», а настоящей целью санации Промсвязьбанка было желание ЦБ сделать на его базе банк для поддержки военной промышленности.
Американские лоббисты бывших вкладчиков ПСБ
Попытки расследовать сделки братьев Ананьевых за рубежом предпринимают и бывшие VIP-вкладчики Промсвязьбанка. В 2017 году, до санации ПСБ, они конвертировали вклады в кредитные ноты Peters International (Cayman) Limited. Как считают вкладчики, они вложились в ноты в результате мисселинга (навязывания), так как сотрудники банка объясняли, что инвестиции гарантированы лично Ананьевыми. Дело на $40 млн в Высоком суде Лондона вкладчики, впрочем, проиграли, и суд обязал их оплатить судебные расходы Ананьевым в размере около $2,7 млн. Теперь они пытаются вернуть деньги через нанятую в США в качестве лоббиста фирму бывшего окружного прокурора Бада Камминса Law Office of Bud Cummins.
Юрфирма начала собственное расследование, писали «Ведомости». Но сейчас оно приостановлено, сказал РБК Камминс: по его словам, юристы искали след движения денежных средств Ананьевых и изучали сеть компаний, которые контролируются ими по всему миру. «Через несколько месяцев после начала расследования мы поняли, что следующий логичный шаг будет довольно дорогим и может повторить то, что делают правоохранители в США и за рубежом. Наши клиенты уже финансово пострадали от Ананьевых, <...> поэтому мы решили притормозить и сменили фокус на взаимодействие с международными правоохранителями, чтобы поделиться с ними уже собранной информацией», — сказал бывший прокурор.
В частности, Камминс написал замглавы Минфина США Сигал Манделькер о кейсе бывших вкладчиков ПСБ и попросил ее провести расследование. Кроме того, юристы Камминса ввели в курс дела и депутата Бундестага Петера Байера, который также является координатором трансатлантического взаимодействия при правительстве ФРГ. Байер сказал РБК, что считает необходимым «повышать осведомленность среди союзников о таких кейсах». «Некоторые личности вместо того, чтобы играть по правилам, используют слабые места мировой финансовой системы к своей выгоде. Я уверен, что компетентные национальные органы власти предпримут необходимые шаги», — заметил он.
По данным германского депутата, в настоящее время «финансовые разведки нескольких стран изучают сделки братьев». Он не стал называть конкретные страны, где может проводиться расследование, но сказал, что «в некоторых юрисдикциях роль бывшего менеджмента банка [ПСБ] и независимых директоров, которые управляли компаниями-пустышками, окажется под предметом изучения и форензика (процедур по выявлению корпоративного мошенничества. — РБК) на предмет законности». Байер, в частности, написал письмо главе МВД Великобритании Прити Пател, но не стал раскрывать полученный ответ. Пресс-служба ведомства перенаправила запрос РБК в Национальное агентство по борьбе с преступностью, но его представитель сообщил, что не может «подтверждать или отрицать проведение расследований».
Бывшие вкладчики ПСБ провели один удачный процесс: PV Group (созданная ими компания в США) выиграла процесс в окружном суде Нью-Йорка о предоставлении информации о транзакциях, которые могли быть связаны с кредитными нотами, выпущенными компанией Ананьевых. Суд выдал соответствующие повестки банкам JP Morgan Chase Bank, Bank of New York Mellon и Citibank. В американском законодательстве есть механизм, который позволяет обращаться в суд для получения доказательств от ответчиков. В PV сказали, что «из-за соглашений о конфиденциальности и приказов суда PV не может раскрывать информацию, полученную в процессе».