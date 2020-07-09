Губернатора Фургала проверят на связь с убийствами из-за черного лома

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 июля
USD ЦБ: 71,24 (-0,93) Инвестиции, 08 июл, 12:43
Курс евро на 9 июля
EUR ЦБ: 80,41 (-1,06) Инвестиции, 08 июл, 12:43
Жириновский заявил о некорректности задержания главы Хабаровского края Общество, 11:51 Власти США назвали срок начала регулирования криптовалют в стране Крипто, 11:49 Оперативный штаб поддержал возобновления авиасообщения в два этапа Общество, 11:49 Как достичь баланса между работой и отдыхом и откуда черпать вдохновение РБК Стиль и Поклонная 9, 11:48 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 9 июля Общество, 11:41 СМИ узнали о роли Службы внешней разведки в деле Сафронова Общество, 11:37 Правозащитники сообщили о задержании директора «Открытой России» Политика, 11:28 Медведев назвал товарищескими свои отношения с Путиным Общество, 11:26 Костюм с шортами и кеды: что носят сотрудники офисов после карантина Стиль, 11:24 Губернатора Фургала отправят в отставку из-за утраты доверия президента Политика, 11:21 РФС оценит слова гендиректора «Зенита» о видео с Дзюбой и Азмуном Спорт, 11:19 Исследование GroupM: как пандемия полияла на рекламный рынок Партнерский материал, 11:18 В ГИБДД выстроились очереди на замену прав. Не помогают даже МФЦ Авто, 11:18 СК начал проверку причастности Фургала к другим тяжким преступлениям Политика, 11:17
Дело губернатора Фургала ,  
0 

Губернатора Фургала проверят на связь с убийствами из-за черного лома

Главу Хабаровского края задержали по подозрению в убийствах Олега Булатова и Евгения Зори, его проверяют на причастность еще к нескольким убийствам. Как рассказали источники РБК, показания на Фургала дал бывший партнер по бизнесу
Сергей Фургал
Сергей Фургал (Фото: Антон Новодережкин / фотохост-агентство ТАСС)

За что задержали

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан по подозрению в убийстве своего делового партнера Олега Булатова и другого бизнесмена, Евгения Зори, а также по подозрению в причастности еще к ряду убийств, рассказал РБК источник, знакомый с материалами расследования, информацию подтвердил другой источник, близкий к следствию.

Видео

«Показания на своего приятеля дал деловой партнер главы Хабаровского края, бывший совладелец завода «Амурсталь» Николай Мистрюков, который заключил досудебное соглашение и рассказал о роли Фургала в убийствах», — рассказал РБК источник. Об этой информации ранее сообщал Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ». Как сообщал «Коммерсантъ», Мистрюков был задержан в 2019 году и содержится в СИЗО Лефортово.

Видео: СК РФ
Видео: СК РФ

Один из убитых — бизнесмен Евгений Зоря — был в 2004 году оппонентом Фургала и Мистрюкова в арбитражном суде Хабаровска, говорит источник. «У мужчин произошел спор по поводу того, кому принадлежит производственный корпус обанкротившегося завода ЖБИ-2. Согласно решению арбитражного суда корпус находился в собственности у Зори», — рассказал собеседник.

В октябре 2004 года в Хабаровске, на улице Серышева, неизвестный восемь раз выстрелил из пистолета Макарова в Евгения Зорю, когда тот шел от парковки к себе домой в квартиру. Предприниматель скончался на месте. По словам источника, труп мужчины обнаружил капитан милиции, который вышел из ресторана и шел к той же парковке. Тогда же районная прокуратура Хабаровска возбудила уголовное дело по факту убийства (ст. 105 УК).

Следствие установило, что Зоря прилетел в Хабаровск из Канады, чтобы решить спорный вопрос, связанный с производственным помещением. «У него было двойное гражданство, а семья уже на тот момент проживала за границей», — добавил источник.

При обыске в квартире погибшего было обнаружено заявление в местное ОВД, написанное Зорей, в котором он говорит об опасениях за свою жизнь и описывает конфликтную ситуацию, произошедшую у него с руководством компании ООО «Миф-Хабаровск», рассказал источник. В то время руководителями компании являлись Сергей Фургал, Николай Мистрюков и Олег Булатов.

Мост через Буй и другие дела: за что арестовывают губернаторов в России
Фотогалерея 

Версия следствия

По версии следствия, накануне убийства Михаил Тимофеев, которого в материалах следствия называют лидером ОПГ «тимофеевские», предлагал Евгению Зоре убить Фургала и таким образом решить конфликт, но тот отказался. Тогда Тимофеев пошел с таким же предложением к Фургалу, утверждает источник, ссылаясь на материалы дела.

«После убийства бизнесмена участники преступной группировки охраняли предприятия ООО «Миф», — отметил он. По словам источника, на тот момент Сергей Фургал возглавлял компанию ООО «МИФ», зарегистрированную во Владивостоке. Ее соучредителем являлся Николай Мистрюков. Олег Булатов, который также был участником спора вместе с Фургалом и Мистрюковым, являлся соучредителем ООО «Миф-Хабаровск».

«Компания занималась поставкой черного лома за границу, Булатов был полноценным деловым партнером Фургала и Мистрюкова, — рассказывает собеседник. По его словам, между Фургалом и Булатовым произошел конфликт. В 2005 году в Хабаровске Булатов был застрелен. По версии следствия, все трое могли быть причастны к исчезновению еще в 1997 году руководителя АО «Стим» Эдуарда Кучинского, который также работал на рынке металлолома, добавил собеседник РБК.

В 2011 году внештатный помощник депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Фургала и президент спортивного клуба «Моисей» Михаил Тимофеев был арестован, а затем приговорен к восьми годам заключения по делу о вымогательстве.

Что еще могут вменить Фургалу

Задержанного Фургала также проверяют на причастность к убийствам Александра Адамова и Романа Сандалова, рассказал собеседник.

Сандалов был убит в октябре 2004 года в Хабаровском крае, говорит источник. «Накануне у мужчины был конфликт с работниками металлобазы ООО «Миф-Хабаровск», — рассказал собеседник. По его словам, Роман Сандалов занимался добычей металлолома и сдавал его на базу ООО «Миф». «Сотрудники базы не заплатили за очередную партию лома, и Сандалов вывез с базы лом самостоятельно», — отметил он.

По словам источника, тогда в материалах дела об убийстве было отмечено, что именно Фургал дал своим охранникам команду разобраться с Сандаловым.

«Непосредственным убийцей Сандалова считается охранник Владимир Журавлев. Это стало ясно из материалов телефонной прослушки», — говорит собеседник. В 2004 году Журавлев сбежал и был объявлен в розыск, а в 2008 году явился с повинной в прокуратуру города Бикин. Тогда дело было переквалифицировано по ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности). В квартире у Фургала был произведен обыск, и там обнаружили патроны, аналогичные тем, которыми был убит Сандалов, говорит источник.

В деле Фургала речь идет об убийствах, совершенных в 2004–2005 годах. Согласно УК, срок давности по особо тяжким преступлениям составляет 15 лет (за исключением некоторых составов, у которых нет давности, — это в том числе теракт, геноцид, развязывание агрессивной войны). То есть в случае Фургала срок давности уже должен был подойти к концу. Однако если за преступление предусмотрены смертная казнь или пожизненное заключение (как за убийство двух и более лиц), то вопрос прекращения дела из-за истечения сроков давности оказывается на усмотрении суда. Суд может не счесть возможным освободить Фургала от наказания из-за истечения давности, при этом ему не будет грозить пожизненное заключение.

Автор: Дмитрий Серков
При участии: Маргарита Алехина
Теги: Сергей Фургал, Хабаровский край, ЛДПР
Материалы по теме
СК показал кадры отправки хабаровского губернатора Фургала в Москву
Политика
СК назвал задержание Фургала работой по декриминализации Дальнего Востока
Общество
Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала отправили в Москву
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter