Губернатора Фургала проверят на связь с убийствами из-за черного лома

Один из убитых — бизнесмен Евгений Зоря — был в 2004 году оппонентом Фургала и Мистрюкова в арбитражном суде Хабаровска, говорит источник. «У мужчин произошел спор по поводу того, кому принадлежит производственный корпус обанкротившегося завода ЖБИ-2. Согласно решению арбитражного суда корпус находился в собственности у Зори», — рассказал собеседник.

В октябре 2004 года в Хабаровске, на улице Серышева, неизвестный восемь раз выстрелил из пистолета Макарова в Евгения Зорю, когда тот шел от парковки к себе домой в квартиру. Предприниматель скончался на месте. По словам источника, труп мужчины обнаружил капитан милиции, который вышел из ресторана и шел к той же парковке. Тогда же районная прокуратура Хабаровска возбудила уголовное дело по факту убийства (ст. 105 УК).

Следствие установило, что Зоря прилетел в Хабаровск из Канады, чтобы решить спорный вопрос, связанный с производственным помещением. «У него было двойное гражданство, а семья уже на тот момент проживала за границей», — добавил источник.

При обыске в квартире погибшего было обнаружено заявление в местное ОВД, написанное Зорей, в котором он говорит об опасениях за свою жизнь и описывает конфликтную ситуацию, произошедшую у него с руководством компании ООО «Миф-Хабаровск», рассказал источник. В то время руководителями компании являлись Сергей Фургал, Николай Мистрюков и Олег Булатов.

Версия следствия

По версии следствия, накануне убийства Михаил Тимофеев, которого в материалах следствия называют лидером ОПГ «тимофеевские», предлагал Евгению Зоре убить Фургала и таким образом решить конфликт, но тот отказался. Тогда Тимофеев пошел с таким же предложением к Фургалу, утверждает источник, ссылаясь на материалы дела.

«После убийства бизнесмена участники преступной группировки охраняли предприятия ООО «Миф», — отметил он. По словам источника, на тот момент Сергей Фургал возглавлял компанию ООО «МИФ», зарегистрированную во Владивостоке. Ее соучредителем являлся Николай Мистрюков. Олег Булатов, который также был участником спора вместе с Фургалом и Мистрюковым, являлся соучредителем ООО «Миф-Хабаровск».

«Компания занималась поставкой черного лома за границу, Булатов был полноценным деловым партнером Фургала и Мистрюкова, — рассказывает собеседник. По его словам, между Фургалом и Булатовым произошел конфликт. В 2005 году в Хабаровске Булатов был застрелен. По версии следствия, все трое могли быть причастны к исчезновению еще в 1997 году руководителя АО «Стим» Эдуарда Кучинского, который также работал на рынке металлолома, добавил собеседник РБК.

В 2011 году внештатный помощник депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Фургала и президент спортивного клуба «Моисей» Михаил Тимофеев был арестован, а затем приговорен к восьми годам заключения по делу о вымогательстве.

Что еще могут вменить Фургалу

Задержанного Фургала также проверяют на причастность к убийствам Александра Адамова и Романа Сандалова, рассказал собеседник.

Сандалов был убит в октябре 2004 года в Хабаровском крае, говорит источник. «Накануне у мужчины был конфликт с работниками металлобазы ООО «Миф-Хабаровск», — рассказал собеседник. По его словам, Роман Сандалов занимался добычей металлолома и сдавал его на базу ООО «Миф». «Сотрудники базы не заплатили за очередную партию лома, и Сандалов вывез с базы лом самостоятельно», — отметил он.

По словам источника, тогда в материалах дела об убийстве было отмечено, что именно Фургал дал своим охранникам команду разобраться с Сандаловым.

«Непосредственным убийцей Сандалова считается охранник Владимир Журавлев. Это стало ясно из материалов телефонной прослушки», — говорит собеседник. В 2004 году Журавлев сбежал и был объявлен в розыск, а в 2008 году явился с повинной в прокуратуру города Бикин. Тогда дело было переквалифицировано по ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности). В квартире у Фургала был произведен обыск, и там обнаружили патроны, аналогичные тем, которыми был убит Сандалов, говорит источник.

В деле Фургала речь идет об убийствах, совершенных в 2004–2005 годах. Согласно УК, срок давности по особо тяжким преступлениям составляет 15 лет (за исключением некоторых составов, у которых нет давности, — это в том числе теракт, геноцид, развязывание агрессивной войны). То есть в случае Фургала срок давности уже должен был подойти к концу. Однако если за преступление предусмотрены смертная казнь или пожизненное заключение (как за убийство двух и более лиц), то вопрос прекращения дела из-за истечения сроков давности оказывается на усмотрении суда. Суд может не счесть возможным освободить Фургала от наказания из-за истечения давности, при этом ему не будет грозить пожизненное заключение.