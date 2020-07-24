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Дело губернатора Фургала ,  
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Дегтярев на время митингов решил уехать из Хабаровска в глубинку

Главы региона не будет в краевой столице в эти выходные. По субботам в Хабаровске традиционно проходят многотысячные митинги в поддержку Сергея Фургала, предшественника Михаила Дегтярева
Михаил Дегтярев
Михаил Дегтярев (Фото: Викентий Барковский / РИА Новости)

На предстоящих выходных врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев запланировал облет «глубинки» — удаленных районов региона. Об этом он сам заявил в своем Instagram.

«На выходные из Хабаровска я улетаю, завтра утром. Маршрут сейчас прорабатывается: или северные районы мы облетим, или восточные. Очень хочу пообщаться с людьми именно в глубинке, посмотреть, как осуществляется северный завоз», — сказал Дегтярев.

Видео: degtyarev_info/Instagram
Видео: degtyarev_info/Instagram
Видео

В Хабаровске уже две недели проходят акции в поддержку арестованного бывшего губернатора Сергея Фургала. Особенно многочисленные акции проходят в выходные дни.

Ранее Дегтярев объявил о первых перестановках в руководящих органах края. В частности, свой пост покинул первый заместитель председателя правительства — руководитель аппарата Владимир Хлапов. На его место будет назначен Александр Александрович Никитин. «Это руководитель аппарата комитета, который я возглавлял в Государственной думе. Это логично, с руководителем всегда приходит свой руководитель аппарата», — пояснил Дегтярев.

Кроме того, со своих постов уйдут первый заместителя председателя правительства Хабаровского края по экономическим вопросам Юрий Золочевский, а также советник губернатора Захар Синяговский.

Новый митинг в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Акции протеста в Хабаровске из-за ареста губернатора Сергея Фургала начались 11 июля. Тогда на улицы вышли, по разным данным, от 10 тыс. до 35 тыс. человек. Наиболее масштабная акция прошла в субботу, 18 июля. Власти отчитались, что в ней участвовали 10 тыс. человек. По данным местных СМИ и активистов, на улицы Хабаровска вышли около 50 тыс. человек.

Фургал был задержан 9 июля. Следствие подозревает его в причастности к деятельности организованной преступной группировки и организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах. Сам бывший губернатор своей вины не признает. 20 июля президент Владимир Путин отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия. На его место тогда же был назначен член ЛДПР, депутат Госдумы Михаил Дегтярев.

Врио губернатора ни разу не вышел к протестующим в Хабаровске, хотя они требовали общения с ним.

«Я вечером вышел в приемную и слышу, как толпа кричит: «Дегтярев, выходи». Это означает, что мне надо бросить дела, совещания, переговоры, все бросить и выйти. С глубоким уважением отношусь ко всей общественности и даже к той, которая кричит на улице. Но их мнение не единственное в Хабаровском крае. Я буду общаться с народом. Открыт для людей, но диктовать мне, что делать, выходить или не выходить, не позволю. Голуби уже перекормлены. Самые жирные голуби, которых я когда-либо видел», — заявил он 22 июля.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Михаил Дегтярев, Хабаровск, акции протеста
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