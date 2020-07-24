Дегтярев на время митингов решил уехать из Хабаровска в глубинку

Главы региона не будет в краевой столице в эти выходные. По субботам в Хабаровске традиционно проходят многотысячные митинги в поддержку Сергея Фургала, предшественника Михаила Дегтярева

Михаил Дегтярев (Фото: Викентий Барковский / РИА Новости)

На предстоящих выходных врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев запланировал облет «глубинки» — удаленных районов региона. Об этом он сам заявил в своем Instagram.

«На выходные из Хабаровска я улетаю, завтра утром. Маршрут сейчас прорабатывается: или северные районы мы облетим, или восточные. Очень хочу пообщаться с людьми именно в глубинке, посмотреть, как осуществляется северный завоз», — сказал Дегтярев.

Видео: degtyarev_info/Instagram

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В Хабаровске уже две недели проходят акции в поддержку арестованного бывшего губернатора Сергея Фургала. Особенно многочисленные акции проходят в выходные дни.

Ранее Дегтярев объявил о первых перестановках в руководящих органах края. В частности, свой пост покинул первый заместитель председателя правительства — руководитель аппарата Владимир Хлапов. На его место будет назначен Александр Александрович Никитин. «Это руководитель аппарата комитета, который я возглавлял в Государственной думе. Это логично, с руководителем всегда приходит свой руководитель аппарата», — пояснил Дегтярев.