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Дело губернатора Фургала ,  
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Жители Дальнего Востока вновь вышли на митинги за Фургала. Фоторепортаж

По данным мэрии Хабаровска, на митинг и шествие пришли около 6,5 тыс. человек, местные СМИ сообщают о 15–20 тыс. участников. Люди требовали освободить Фургала из-под стражи или провести открытый и честный судебный процесс по его делу. Также митингующие настаивали на отъезде врио губернатора края Михаила Дегтярева, назначенного указом президента в начале недели. Во время митингов участники скандировали лозунги против полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева, а также телеведущего Владимира Соловьева и гендиректора «Первого канала» Константина Эрнста. В Комсомольске-на-Амуре к протестующим вышли мэр города и председатель городской думы, они поблагодарили собравшихся за сплоченность.
Фото: chelny_16 / VK
Фото: chelny_16 / VK
Хабаровск
Фото: teamnavalnykhv / Twitter
Фото: teamnavalnykhv / Twitter
Хабаровск
Фото: StalinGulag / Twitter
Фото: StalinGulag / Twitter
Хабаровск
Фото: hbk_overhear / VK
Фото: hbk_overhear / VK
Хабаровск
Фото: teamnavalnykhv / Twitter
Фото: teamnavalnykhv / Twitter
Хабаровск
Фото: Игорь Волков / AP
Фото: Игорь Волков / AP
Хабаровск
Фото: t_khabarovsk / VK
Фото: t_khabarovsk / VK
Хабаровск
Фото: torprim / Telegram
Фото: torprim / Telegram
Владивосток
Фото: torprim / Telegram
Фото: torprim / Telegram
Владивосток
Фото: torprim / Telegram
Фото: torprim / Telegram
Владивосток
Фото: komsagram / VK
Фото: komsagram / VK
Комсомольск-на-Амуре
Фото: komsagram / VK
Фото: komsagram / VK
Комсомольск-на-Амуре
Фото: komsagram / VK
Фото: komsagram / VK
Комсомольск-на-Амуре
Теги: мультимедиа, Сахалинская область, митинг, Сергей Фургал, Константин Эрнст
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