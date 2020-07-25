Дело губернатора Фургала , 25 июл, 12:16
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Жители Дальнего Востока вновь вышли на митинги за Фургала. Фоторепортаж
По данным мэрии Хабаровска, на митинг и шествие пришли около 6,5 тыс. человек, местные СМИ сообщают о 15–20 тыс. участников. Люди требовали освободить Фургала из-под стражи или провести открытый и честный судебный процесс по его делу. Также митингующие настаивали на отъезде врио губернатора края Михаила Дегтярева, назначенного указом президента в начале недели. Во время митингов участники скандировали лозунги против полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева, а также телеведущего Владимира Соловьева и гендиректора «Первого канала» Константина Эрнста. В Комсомольске-на-Амуре к протестующим вышли мэр города и председатель городской думы, они поблагодарили собравшихся за сплоченность.
Хабаровск
Хабаровск
Хабаровск
Хабаровск
Хабаровск
Хабаровск
Хабаровск
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Владивосток
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Комсомольск-на-Амуре
Комсомольск-на-Амуре