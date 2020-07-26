Дегтярев описал свои отношения с Москвой поговоркой о теленке

Врио губернатора призвал максимально эффективно использовать внимание Москвы к региону для того, чтобы «набрать и средств, и обещаний» от федеральных властей и помочь краю

Михаил Дегтярев (2-й слева) (Фото: Вячеслав Реутов / khabkrai.ru)

Хабаровскому краю необходимо «выжать» максимум выгоды из внимания Москвы к региону, так как оно ограничено во времени, считает врио губернатора Михаил Дегтярев. Об этом он заявил во время встречи с жителями города Советская гавань, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что столица обращает колоссальное внимание на Хабаровский край. «Я себе отдаю отчет, что колоссальное внимание Москвы, центра к нам, Хабаровскому краю, оно конечно во времени. И нам за это время максимально надо выжать [выгоды] из этой ситуации для народа, для экономики», — сказал Дегтярев.

Он также призвал пользоваться теми преференциями, которые обеспечивает внимание центра. «Если нам присылают врачей Минздрав и [мэр Москвы Сергей] Собянин, надо их брать. Хороший теленок трех маток должен сосать, это нормальный абсолютно подход: дают — бери», — пояснил врио. Он также добавил, что сложившуюся ситуацию надо использовать для того, чтобы «максимально набрать и средств, и обещаний от федеральных властей, чтобы помочь краю».

Бригада врачей из Москвы прибыла в Хабаровский край накануне для помощи местным медикам в борьбе с коронавирусом. В число врачей вошли инфекционисты, эпидемиологи, пульмонологи, рентгенологи и анестезиологи. Вторая бригада должна прибыть в воскресенье, 26 июля. Пресс-служба правительства края сообщала, что о приезде врачей Дегтярев договорился с федеральными органами власти.