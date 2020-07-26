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Дегтярев описал свои отношения с Москвой поговоркой о теленке

Врио губернатора призвал максимально эффективно использовать внимание Москвы к региону для того, чтобы «набрать и средств, и обещаний» от федеральных властей и помочь краю
Михаил Дегтярев (2-й слева)
Михаил Дегтярев (2-й слева) (Фото: Вячеслав Реутов / khabkrai.ru)

Хабаровскому краю необходимо «выжать» максимум выгоды из внимания Москвы к региону, так как оно ограничено во времени, считает врио губернатора Михаил Дегтярев. Об этом он заявил во время встречи с жителями города Советская гавань, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что столица обращает колоссальное внимание на Хабаровский край. «Я себе отдаю отчет, что колоссальное внимание Москвы, центра к нам, Хабаровскому краю, оно конечно во времени. И нам за это время максимально надо выжать [выгоды] из этой ситуации для народа, для экономики», — сказал Дегтярев.

Он также призвал пользоваться теми преференциями, которые обеспечивает внимание центра. «Если нам присылают врачей Минздрав и [мэр Москвы Сергей] Собянин, надо их брать. Хороший теленок трех маток должен сосать, это нормальный абсолютно подход: дают — бери», — пояснил врио. Он также добавил, что сложившуюся ситуацию надо использовать для того, чтобы «максимально набрать и средств, и обещаний от федеральных властей, чтобы помочь краю».

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Фото: Вячеслав Реутов / РИА Новости

Бригада врачей из Москвы прибыла в Хабаровский край накануне для помощи местным медикам в борьбе с коронавирусом. В число врачей вошли инфекционисты, эпидемиологи, пульмонологи, рентгенологи и анестезиологи. Вторая бригада должна прибыть в воскресенье, 26 июля. Пресс-служба правительства края сообщала, что о приезде врачей Дегтярев договорился с федеральными органами власти.

Сейчас врио губернатора находится в рабочей поездке по региону, в ходе которой осматривает удаленные районы края. Сам чиновник пояснял, что хочет пообщаться с людьми в «глубинке» и «посмотреть, как осуществляется северный завоз».

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Его отъезд произошел на фоне митингов в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого арестовали по обвинению в организации убийств бизнесменов и покушения на убийство. Участвующие в акциях протеста против его ареста люди требуют вернуть бывшему главе региона свободу или провести честное расследование и открытый судебный процесс по его делу в Хабаровске. Сейчас Фургал находится в московском СИЗО.
 

Автор: Мария Лисицына
Теги: Хабаровский край, Михаил Дегтярев, Сергей Фургал
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