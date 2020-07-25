Дегтярев прокомментировал митинги в Хабаровске словами «я им завидую»

Врио губернатора Хабаровского края сообщил, что у него нет времни ходить на митинги, так как ему необходимо быстро познакомиться с регионом и затем отправиться с докладом к президенту

Михаил Дегтярев (Фото: Дмитрий Моргулис / ТАСС)

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что завидует протестующим, выходящим на акции в поддержку арестованного бывшего губернатора Сергея Фургала, так как у них есть свободное время. Об этом временный глава края рассказал «Комсомольской правде».

Ранее стало известно, что во время очередного митинга в Хабаровске Дегтярев запланировал рабочую поездку в удаленные районы региона. «Очень хочу пообщаться с людьми именно в глубинке, посмотреть, как осуществляется северный завоз», — пояснил тогда врио губернатора.

В интервью «Комсомольской правда» он сказал, что во время поездки встретил много машин, которые направлялись в Хабаровск для участия в митинге. По словам врио губернатора, он с сопровождающими «посигналили и поприветствовали» их. «Я, честно говоря, им завидую — они могли бы порыбачить в этот день. Мы столько красивых мест проехали, где рыбаки удят рыбу, я вот завидую и тем, и другим, что у них есть возможность. Одним — приехать в Хабаровск, чтобы выразить свой гнев, свое мнение. А другим, что у них есть возможность поудить рыбу. И тем, и другим завидую», — признался Дегтярев.

Он пояснил, что выполняет поручение президента «быстро» познакомиться с регионом. «Чтобы работать день и ночь, президент сказал — познакомься с регионом быстро — и к нему на доклад. А как же знакомиться, если ты в выходные будешь отдыхать или ходить на митинги, например?» — отметил глава Хабаровского края. По его словам, на это у него есть две-три недели, после чего будет решаться вопрос о дате доклада президенту.