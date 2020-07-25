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Дегтярев прокомментировал митинги в Хабаровске словами «я им завидую»

Врио губернатора Хабаровского края сообщил, что у него нет времни ходить на митинги, так как ему необходимо быстро познакомиться с регионом и затем отправиться с докладом к президенту
Михаил Дегтярев
Михаил Дегтярев (Фото: Дмитрий Моргулис / ТАСС)

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что завидует протестующим, выходящим на акции в поддержку арестованного бывшего губернатора Сергея Фургала, так как у них есть свободное время. Об этом временный глава края рассказал «Комсомольской правде».

Ранее стало известно, что во время очередного митинга в Хабаровске Дегтярев запланировал рабочую поездку в удаленные районы региона. «Очень хочу пообщаться с людьми именно в глубинке, посмотреть, как осуществляется северный завоз», — пояснил тогда врио губернатора.

В интервью «Комсомольской правда» он сказал, что во время поездки встретил много машин, которые направлялись в Хабаровск для участия в митинге. По словам врио губернатора, он с сопровождающими «посигналили и поприветствовали» их. «Я, честно говоря, им завидую — они могли бы порыбачить в этот день. Мы столько красивых мест проехали, где рыбаки удят рыбу, я вот завидую и тем, и другим, что у них есть возможность. Одним — приехать в Хабаровск, чтобы выразить свой гнев, свое мнение. А другим, что у них есть возможность поудить рыбу. И тем, и другим завидую», — признался Дегтярев.

Дегтярев на время митингов решил уехать из Хабаровска в глубинку
Политика
Михаил Дегтярев

Он пояснил, что выполняет поручение президента «быстро» познакомиться с регионом. «Чтобы работать день и ночь, президент сказал — познакомься с регионом быстро — и к нему на доклад. А как же знакомиться, если ты в выходные будешь отдыхать или ходить на митинги, например?» — отметил глава Хабаровского края. По его словам, на это у него есть две-три недели, после чего будет решаться вопрос о дате доклада президенту.

В Хабаровске третью субботу проходят акции в поддержку Сергея Фургала, которого сняли с должности после обвинений в организации убийств. Жители выходят на улицы с требованием освободить Фургала или провести честное расследование, а затем — открытый судебный процесс по его делу. Также протестующие требовали отъезда врио губернатора из города, скандируя: «Чемодан — вокзал — Самара».

Дегтярев заявил о причастности иностранцев к протестам в Хабаровском крае
Политика
Михаил Дегтярев

Михаил Дегтярев не выходил к протестующим, несмотря на их требования личного общения. Он отмечал, что относится к общественности с глубоким уважением, но не позволит кому-либо диктовать, выходить или нет. «Я вечером вышел в приемную и слышу, как толпа кричит: «Дегтярев, выходи». Это означает, что мне надо бросить дела, совещания, переговоры — все бросить и выйти. <...> Я буду общаться с народом. Открыт для людей, но диктовать мне, что делать, выходить или не выходить, не позволю», — утверждал временный глава края.

По данным мэрии, 25 июля в митинге и марше приняли участие около 6,5 тыс. человек, однако местные СМИ оценили численность участников от 15 тыс. до 20 тыс. человек.

Видео

Также акции протеста прошли в Комсомольске-на-Амуре, Владивостоке и Южно-Сахалинске.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Михаил Дегтярев, Сергей Фургал, митинг, Хабаровский край
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