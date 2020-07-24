Политика , 24 июл, 09:57
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Дегтярев заявил о причастности иностранцев к протестам в Хабаровском крае
Михаил Дегтярев
К организации протестов в Хабаровском крае причастны иностранные граждане, прилетевшие в регион, чтобы «раскачать ситуацию». Об этом заявил журналистам врио губернатора края Михаил Дегтярев, передает «РИА Новости».
«Вы думаете, у нас нет иностранных граждан? После закрытия границ кто-то остался в Москве, организовывал там беспорядки. Появилась возможность раскачать ситуацию в Хабаровске, они сюда прилетели», — заявил Дегтярев.
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