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Хабаровского губернатора задержали по подозрению в организации убийств

Он стал фигурантом уголовного дела об ОПГ, действовавшей в 2004-2005 годах
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Следственный комитет сообщил о задержании губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. В официальном заявлении ведомства указывается, что ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. «Следствие намерено обратиться в суд для избрания в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей», — говорится в заявлении СК.

Как указали в ведомстве, задержание проводилось следователями СК совместно с сотрудниками ФСБ в рамках уголовного дела, которым занималось Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации. Речь шла об организованной преступной группе, причастной к организации и совершению ряда особо тяжких преступлений против жизни и здоровья предпринимателей в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

Фургал, по данным следователей, является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей. Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и п.п. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 33, п.п. «а», «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

В СК указали, что помимо Фургала ранее были задержаны и арестованы четверо активных участников ОПГ, которым предъявлены обвинения в зависимости от роли каждого в совершении преступлений.

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В настоящее время следователями Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета продолжаются активные следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств вины участников организованной преступной группы в инкриминируемых им деяниях, а также проверяется их причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также в Амурской области.


Фургал, по данным следователей, является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей. Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и п.п. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 33, п.п. «а», «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

В СК указали, что помимо Фургала ранее были задержаны и арестованы четверо активных участников ОПГ, которым предъявлены обвинения в зависимости от роли каждого в совершении преступлений.

В настоящее время следователями Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета продолжаются активные следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств вины участников организованной преступной группы в инкриминируемых им деяниях, а также проверяется их причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также в Амурской области.

Сергей Фургал возглавил Хабаровский край в сентябре 2018 года. Будучи членом ЛДПР, во втором туре выборов он победил кандидата от «Единой России» Вячеслава Шпорта, возглавлявшего регион с 2009 года.

В начале 2000-х годов, когда действовала ОПГ, о которой сообщает Следственный комитет, Фургал занимался коммерческой деятельностью. Сначала он возглавлял фирму, которая торговала лесоматериалами, а затем компанию, занимавшуюся сбором лома черных металлов.

В 2005 году Фургал, который к тому времени стал членом ЛДПР, стал депутатом Законодательного собрания Хабаровского края, а через два года был избран в Государственную думу.

В 2019 году в Москве был арестован бывший деловой партнер Фургала Николай Мистрюков. Последний подозревался в причастности к заказному убийству в 2004 году бизнесмена Евгения Зори в Хабаровске и покушении на предпринимателя из Амурской области Александра Смольского. Также он подозревался в убийстве Олега Булатова, у которого также были общие интересы с Фургалом при торговле металлоломом.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Сергей Фургал, Хабаровский край
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