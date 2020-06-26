Минкультуры решило исключить «трагические сюжеты про творцов и деньги»

Если разработанные ведомством меры будут приняты, повторение дела «Седьмой студии» будет невозможным, считает министр Любимова

Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников (Фото: Ирина Бужор / «Коммерсантъ»)

Министерство культуры ведет разработку системных мер, чтобы исключить повторение ситуаций, подобных делу «Седьмой студии». Об этом заявила журналистам министр культуры Ольга Любимова в день оглашения приговора режиссеру Кириллу Серебренникову, которого суд признал виновным в хищении 129 млн руб., выделенных Минкультуры на реализацию проекта «Платформа».

«Министерство совместно с культурным сообществом прорабатывает системные меры, которые должны исключить подобного рода трагические сюжеты, когда художник и творец соприкасается с деньгами, сметами», — пояснила Любимова.

Обеспечить невозможность повторения «дела Серебренникова» с другими фигурантами должно принятие разработанного министерством закона, которым будет закреплена возможность разделить полномочия по управлению театрами и другими учреждениями культуры между директорами и художественными руководителями.

«До сих пор это не было прописано в законе. По законодательству сегодня у театра один руководитель. Если художественный руководитель сильный, является творческим лидером, то он зачастую становится главным управленцем. А главный менеджер оказывается в позиции его заместителя. Это классическая ситуация, которая определяется действующей законодательной нормой. Получается, что контракт заключается именно с худруком, и он оказывается ответственным лицом, в том числе за решения менеджмента», — пояснила Любимова.