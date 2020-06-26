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Дело Серебренникова ,  
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Минкультуры решило исключить «трагические сюжеты про творцов и деньги»

Если разработанные ведомством меры будут приняты, повторение дела «Седьмой студии» будет невозможным, считает министр Любимова
Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников
Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников (Фото: Ирина Бужор / «Коммерсантъ»)

Министерство культуры ведет разработку системных мер, чтобы исключить повторение ситуаций, подобных делу «Седьмой студии». Об этом заявила журналистам министр культуры Ольга Любимова в день оглашения приговора режиссеру Кириллу Серебренникову, которого суд  признал виновным в хищении 129 млн руб., выделенных Минкультуры на реализацию проекта «Платформа».

«Министерство совместно с культурным сообществом прорабатывает системные меры, которые должны исключить подобного рода трагические сюжеты, когда художник и творец соприкасается с деньгами, сметами», — пояснила Любимова.

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Обеспечить невозможность повторения «дела Серебренникова» с другими фигурантами должно принятие разработанного министерством закона, которым будет закреплена возможность разделить полномочия по управлению театрами и другими учреждениями культуры между директорами и художественными руководителями.

«До сих пор это не было прописано в законе. По законодательству сегодня у театра один руководитель. Если художественный руководитель сильный, является творческим лидером, то он зачастую становится главным управленцем. А главный менеджер оказывается в позиции его заместителя. Это классическая ситуация, которая определяется действующей законодательной нормой. Получается, что контракт заключается именно с худруком, и он оказывается ответственным лицом, в том числе за решения менеджмента», — пояснила Любимова.

По словам министра, принятие нового закона поможет купировать такие ситуации, освободив творцов от занятия административно-хозяйственной и финансовой деятельностью.

«В этой конструкции художественный руководитель абсолютно свободен от того, чтобы отвечать за сметы, чеки, расходы, исполнение всех требований финансового контроля. Художник не обязан быть финансистом — он должен созидать», — сказала Любимова.

По ее словам, разработанный Минкультуры законопроект уже одобрен трехсторонней комиссией, в состав которой входят представители работодателей, профсоюзов и правительства, а теперь проходит процесс согласования.

Комментировать приговор Любимова отказалась, заявив о нежелании подменять суды. «Напомню, что Минкультуры является потерпевшей стороной в процессе, речь идет о причинении крупного ущерба государству», — пояснила министр.

Дело «Седьмой студии» было возбуждено в 2017 году, когда пост главы Минкультуры занимал Владимир Мединский. В сентябре 2017 года Мединский рассказывал, что внимание к «Седьмой студии» привлекло «крайне низкое качество» отчетных документов, которыми сначала заинтересовались налоговые органы, а затем и правоохранительные.

«Неприятно, не считаю нужным это скрывать, когда в твоей сфере подобное происходит», — заявил министр после задержания Серебренникова, отметив, что у него самого не может иметь личного мнения по этому поводу. «У министра не может быть личного отношения к рабочим ситуациям в культурной отрасли. Только должностное», — отметил Мединский.

Любимова заняла пост министра культуры в январе 2020 года. В июне, отвечая на письмо режиссеров, актеров и других деятелей искусства, которые попросили министра отозвать иск против художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, ведомство заявило, что считает некорректным давать оценку действиям суда.

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26 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «дело Серебренникова» является поводом, для того чтобы «тщательно проанализировать то, как осуществляется расходование государственных средств в учреждениях культуры, с тем, чтобы сократить возможную коррупциогенность в этой области». «Это функция Министерства культуры», — указал Песков.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Ольга Любимова, Кирилл Серебренников, «дело Серебренникова»
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