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Как восполнить кадровый дефицит в ИТ

Мишустин подписал постановление о новой выплате семьям с детьми до 16 лет

Кто пришел в суд поддержать Кирилла Серебренникова. Фоторепортаж

В Совфеде ответили на слова Порошенко об «уникальном шансе» вернуть Крым

Время и стекло: как пандемия спасла производителей экранов — Bloomberg

Как доля онлайн-продаж «ВкусВилл» выросла в 30 раз

Введение новых правил тюнинга отложили до 1 июля 2021 года

Федун обратился в МВД после задержания фанатов «Спартака»

СМИ узнали о планах Евросоюза не открывать границы для россиян с 1 июля

Студия Артемия Лебедева выдавала «нейродизайнера» за реального человека

Фанаты на заборе и фаер-шоу. Как Ливерпуль отпраздновал победу в АПЛ

Трамп назвал смертность от COVID-19 в США одной из самых низких в мире

Сеть Ethereum подверглась атаке. Виноваты майнеры

Всероссийский онлайн-выпускной предложили сделать ежегодным