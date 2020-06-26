Дело Серебренникова , 26 июн, 12:06
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Кто пришел в суд поддержать Кирилла Серебренникова. Фоторепортаж
В Мещанском суде Москве оглашают приговор по делу о хищении 129 млн руб., выделенных Министерством культуры на реализацию проекта «Платформа». Суд признал виновными фигурантов дела, в том числе режиссера Кирилла Серебренникова. Кто пришел к зданию Мещанского суда, чтобы поддержать фигурантов дела — в фоторепортаже РБК
Оглашение приговора началось в 11:00 в Мещанском суде
Рэпер Оксимирон
Певица Теона Контридзе
Актер Тимофей Трибунцев
Актриса Ольга Руднева
Писатель Дмитрий Быков
Актриса Александра Ревенко
Поэт Лев Рубинштейн
У здания суда собрались несколько сотен человек
Фронтмен группы Tesla Boy Антон Севидов
Продюсер Марк Рудинштейн
Певец Марк Тишман
Певец и актер Рома Зверь