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Дело Серебренникова ,  
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Кто пришел в суд поддержать Кирилла Серебренникова. Фоторепортаж

В Мещанском суде Москве оглашают приговор по делу о хищении 129 млн руб., выделенных Министерством культуры на реализацию проекта «Платформа». Суд признал виновными фигурантов дела, в том числе режиссера Кирилла Серебренникова. Кто пришел к зданию Мещанского суда, чтобы поддержать фигурантов дела — в фоторепортаже РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
Оглашение приговора началось в 11:00 в Мещанском суде
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
Рэпер Оксимирон
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
Певица Теона Контридзе
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
Актер Тимофей Трибунцев
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
Актриса Ольга Руднева
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
Писатель Дмитрий Быков
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
Актриса Александра Ревенко
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
Поэт Лев Рубинштейн
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
У здания суда собрались несколько сотен человек
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фронтмен группы Tesla Boy Антон Севидов
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
Продюсер Марк Рудинштейн
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
Певец Марк Тишман
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
Певец и актер Рома Зверь
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
Теги: мультимедиа, Кирилл Серебренников, Москва, Дмитрий Быков
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