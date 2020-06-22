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Дело Серебренникова ,  
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Минкультуры ответило на просьбу вмешаться в дело Серебренникова

Кирилл Серебренников
Кирилл Серебренников (Фото: Павел Головкин / AP)

По делу «Седьмой студии» Министерство культуры России проходит в качестве потерпевшей стороны, а оценка доказательств в процессе разбирательства является исключительной компетенцией суда, заявили РБК в пресс-службе Минкультуры.

Так в ведомстве отреагировали на письмо режиссеров, актеров и других деятелей искусства, которые попросили министра культуры Ольгу Любимову отозвать иск против художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова и фигурантов дела «Седьмой судии», обвиняемых в хищениях средств в рамках проекта «Платформа».

«Признание или непризнание экспертизы, равно как и любого другого документа в процессе, то есть оценка доказательств — исключительная компетенция суда», — заявили в пресс-службе. Там отметили, что процесс проходит в открытом судебном заседании, в ходе которого представитель министерства транслирует позицию по данному уголовному делу.

«Давать какие-либо оценочные суждения до тех пор, пока оно находится в производстве суда, считаем некорректным», — указали в Минкультуры. В пресс-службе напомнили, что в июне ведомство уточнило исковые требования, снизив сумму гражданского иска.

Прокурор запросил для Серебренникова шесть лет колонии
Общество
Кирилл Серебренников

Уголовное дело в отношении сотрудников «Седьмой студии» правоохранительные органы завели в 2017 году. Фигурантам дела вменялось хищение 133 млн руб. Такую сумму, по версии следствия, Серебренников, его коллеги и глава департамента Минкультуры Софья Апфельбаум похитили в рамках проекта по популяризации современного искусства «Платформа». Следствие утверждает, что деньги обналичила бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева. Она признала вину и согласилась сотрудничать со следствием.

Для уточнения суммы ущерба в рамках дела провели три экспертизы. Последняя установила, что мероприятия, на которые выделялась субсидия, могли обойтись в 87 млн руб., что примерно на 129 млн руб. меньше полученного финансирования.

Актеры и режиссеры попросили Минкульт вмешаться в дело Серебренникова
Общество
Кирилл Серебренников
Серебренников говорил, что был художественным руководителем проекта и не отвечал за бюджет. В 2017 году режиссера отправили под домашний арест, однако в августе 2019-го его отменили, а Серебренникова перевели под подписку о невыезде.

22 июня на прениях по делу «Седьмой студии» прокурор запросил шесть лет колонии и штраф в размере 800 тыс. руб. для Серебренникова. Кроме того, гособвинитель запросил пять лет и штраф 300 тыс. руб. для бывшего генпродюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского, а также по четыре года года колонии плюс штрафы в размере 200 тыс. руб. бывшему гендиректору Юрию Итину и экс-начальнику департамента господдержки Минкультуры Софье Апфельбаум. Гособвинитель Михаил Резниченко на заседании уточнил сумму ущерба, она составила 129 млн руб.

Теги: Кирилл Серебренников, «Седьмая студия», новости
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