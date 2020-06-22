Минкультуры ответило на просьбу вмешаться в дело Серебренникова

Кирилл Серебренников (Фото: Павел Головкин / AP)

По делу «Седьмой студии» Министерство культуры России проходит в качестве потерпевшей стороны, а оценка доказательств в процессе разбирательства является исключительной компетенцией суда, заявили РБК в пресс-службе Минкультуры.

Так в ведомстве отреагировали на письмо режиссеров, актеров и других деятелей искусства, которые попросили министра культуры Ольгу Любимову отозвать иск против художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова и фигурантов дела «Седьмой судии», обвиняемых в хищениях средств в рамках проекта «Платформа».

«Признание или непризнание экспертизы, равно как и любого другого документа в процессе, то есть оценка доказательств — исключительная компетенция суда», — заявили в пресс-службе. Там отметили, что процесс проходит в открытом судебном заседании, в ходе которого представитель министерства транслирует позицию по данному уголовному делу.

«Давать какие-либо оценочные суждения до тех пор, пока оно находится в производстве суда, считаем некорректным», — указали в Минкультуры. В пресс-службе напомнили, что в июне ведомство уточнило исковые требования, снизив сумму гражданского иска.