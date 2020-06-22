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Дело Серебренникова ,  
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Песков исключил вмешательство Путина в дело «Седьмой студии»

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Global Look Press)

Президент России Владимир Путин не имеет права вмешиваться в дело «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова, фигуранты которого обвиняются в хищениях. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Песков также отметил, что Путин «не является адресатом» обращения деятелей искусства к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой отозвать иск против художественного руководителя «Гоголь-центра» Серебренникова и фигурантов дела «Седьмой судии».

«Более того, он не имеет никакого права вмешиваться в работу следственных органов и никогда этого не делает... Я не думаю, что он в курсе этого обращения, это достаточно новая информация», — сказал представитель Кремля.

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Общество
Кирилл Серебренников

Более 3 тыс. деятелей искусства подписали обращение к главе Минкультуры Ольге Любимовой, включая режиссеров Юрия Бутусова, Адольфа Шапиро, Евгения Писарева, Валерия Тодоровского, актеров Данилу Козловского, Лию Ахеджакову, Чулпан Хаматову и других. Они попросили министра отозвать иск.

В ходе прений сторон по делу «Седьмой студии» в Мещанском суде Москвы 22 июня государственное обвинение потребовало приговорить Серебренникова к шести годам колонии, а также штрафу в размере 800 тыс. руб. Для бывшего генерального продюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского прокурор попросил пять лет лишения свободы и штраф в размере 300 тыс. руб. Для бывшего генерального директора Юрия Итина и экс-начальника департамента господдержки Минкультуры Софьи Апфельбаум обвинение попросило по четыре года лишения свободы, а также штрафы в размере 200 тыс. руб.

По версии следствия, сотрудники «Седьмой студии» во главе с Серебренниковым в 2011–2014 годах похитили 133 млн руб. из 216 млн, выделенных Минкультуры на проект по популяризации современного искусства «Платформа». Позже сумма была скорректирована — теперь речь идет о 129 млн руб.

Теги: Дмитрий Песков, Владимир Путин, Седьмая студия, Кирилл Серебренников
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