Песков исключил вмешательство Путина в дело «Седьмой студии»

Дмитрий Песков (Фото: Global Look Press)

Президент России Владимир Путин не имеет права вмешиваться в дело «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова, фигуранты которого обвиняются в хищениях. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Песков также отметил, что Путин «не является адресатом» обращения деятелей искусства к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой отозвать иск против художественного руководителя «Гоголь-центра» Серебренникова и фигурантов дела «Седьмой судии».

«Более того, он не имеет никакого права вмешиваться в работу следственных органов и никогда этого не делает... Я не думаю, что он в курсе этого обращения, это достаточно новая информация», — сказал представитель Кремля.

Более 3 тыс. деятелей искусства подписали обращение к главе Минкультуры Ольге Любимовой, включая режиссеров Юрия Бутусова, Адольфа Шапиро, Евгения Писарева, Валерия Тодоровского, актеров Данилу Козловского, Лию Ахеджакову, Чулпан Хаматову и других. Они попросили министра отозвать иск.