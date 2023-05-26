Минкультуры: «Троицу» выставят в ХХС 4 июня, а потом отправят на реставрацию

«Троица» пробудет в Храме Христа Спасителя две недели

Минкультуры пообещало обеспечить сохранность иконы при перевозке и во время ее нахождения в храме. В ХХС «Троица» появится 4 июня, на одноименный праздник

Икону «Троица» Андрея Рублева выставят в Храме Христа Спасителя в Москве 4 июня, на Троицу, сообщили в пресс-службы Минкультуры.

В храме икона пробудет две недели. «Далее иконе предстоит плановый процесс реставрации и консервации силами ведущих специалистов», — рассказали в министерстве.

В Минкультуры пообещали обеспечить сохранность иконы во время перевозки и пребывания в ХХС всеми необходимыми средствами.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что решение о реставрации будет приниматься после передачи образа в храм.

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