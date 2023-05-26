«Троица» пробудет в Храме Христа Спасителя две недели
Икону «Троица» Андрея Рублева выставят в Храме Христа Спасителя в Москве 4 июня, на Троицу, сообщили в пресс-службы Минкультуры.
В храме икона пробудет две недели. «Далее иконе предстоит плановый процесс реставрации и консервации силами ведущих специалистов», — рассказали в министерстве.
В Минкультуры пообещали обеспечить сохранность иконы во время перевозки и пребывания в ХХС всеми необходимыми средствами.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что решение о реставрации будет приниматься после передачи образа в храм.
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