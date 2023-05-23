Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 мая
EUR ЦБ: 86,55 (+0,05) Инвестиции, 16:43 Курс доллара на 24 мая
USD ЦБ: 80,17 (+0,23) Инвестиции, 16:43
Пентагон назвал профессиональным взаимодействие бомбардировщиков с Су-27 Политика, 22:14
Эксперты Третьяковки рекомендовали не вывозить «Троицу» из музея Общество, 22:06
Путин поблагодарил Додика за нейтральную позицию по Украине Политика, 21:45
Без машины куда угодно: квартиры рядом с метро РБК и ПИК, 21:40
Чешская Mero увеличит поставки по нефтепроводу TAL для замещения «Дружбы» Экономика, 21:37
РФС поддержал решение судьи назначить пенальти ЦСКА в игре со «Спартаком» Спорт, 21:31
В Photoshop появился понимающий текстовые команды искусственный интеллект Экономика инноваций, 21:28
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Курские власти назвали фейком письма о срочных командировках бюджетников Общество, 21:20
Гайдай назвал бредом сообщения от отказе Казахстана принять его послом Политика, 21:15
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:09
Белгородский губернатор показал фото из сел после атаки диверсантов Политика, 21:08
Лукашенко рассказал о болезни и заявил, что умирать не собирается Политика, 21:03
Российский Су-27 перехватил два американских бомбардировщика над Балтикой Политика, 20:52
Иван Сафронов обжаловал приговор по делу о госизмене в Верховном суде Политика, 20:51
РПЦ и реституция ,  
0 

Эксперты Третьяковки рекомендовали не вывозить «Троицу» из музея

Эксперты при Третьяковке рекомендовали пока не вывозить «Троицу» из музея
Участники экспертного совета в Третьяковской галерее заявили о «нестабильном» состоянии «Троицы» и отметили, что икона не может быть вывезена из музея 4 июня. В РПЦ согласились с выводами специалистов
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Сроки передачи иконы «Троица» Русской православной церкви могут быть сдвинуты из-за необходимости подготовить для нее оптимальные условия хранения. К такому выводу пришли участники экспертного совета, прошедшего в Третьяковской галерее.

Заведующий лабораторией климата музеев и памятников архитектуры ГОСНИИР, инженер-реставратор высшей категории и член секции научно-методического совета Министерства культуры Виктор Дорохов, который был на заседании, сообщил РБК, что большинство присутствующих на заседании высказалось, что в существующем состоянии вывозить нельзя: «Нуждается в тщательном укреплении и реставрации»

«Икона «Святая Троица» Андрея Рублева не подлежит выдаче за пределы Третьяковской галереи на праздник Троицы 4 июня сего года из-за сложного и нестабильного состояния, а также непредсказуемости продолжающегося процесса негативных изменений. В настоящий момент икона находится в реставрационной мастерской в процессе неотложной реставрации памятника», — говорится в протоколе заседания (цитата по «Интерфаксу).

В РПЦ с пониманием отнеслись к выводам специалистов и отметили, что во главе угла должен стоять вопрос сохранности святыни. «Условия хранения ей должны быть обеспечены в любом месте — хоть в Третьяковской галерее, хоть в Троицком соборе лавры, и здесь не место важно, а качество той капсулы, в которую икона будет помещена», — заявил «Интерфаксу» глава экспертного совета Московского патриархата по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин.

По его словам, диалог между церковью и музеем идет «в добросовестном ключе» и это говорит о том, что обе стороны понимают огромную ответственность за «великий памятник мирового значения, коим является икона «Троица».

РБК направил запрос в пресс-службу Третьяковской галереи.

Читайте на РБК Pro
Новый социализм. Почему европейские компании эффективнее американских
Как инженер-самоучка построил космический бизнес стоимостью $2 млрд
Голод в IT заставляет эйчаров менять стратегии. Что появилось нового
Ребенок просит завести питомца: как принять решение

Точная дата создания Андреем Рублевым «Троицы» доподлинно неизвестна. Считается, что иконописец мог создать икону либо в 1411 году, либо в 1420-е годы (на сайте Третьяковки датами создания «Святой Троицы» указаны 1422–1427 годы с пометкой «вероятнее всего»).

До революции 1917-го она хранилась в Свято-Троицкой Сергиевой лавре, а с 1929 года — в Третьяковке. В годы Великой Отечественной войны икону вывозили в эвакуацию в Новосибирск, но в конце войны вернули в музей.

«Троица» — один из двух памятников, достоверно созданных Андреем Рублевым и сохранившихся до наших дней. Второй — фрески Успенского собора во Владимире.

Решение вернуть образ РПЦ 15 мая принял президент Владимир Путин. В Минкультуры заверили, что икону будут переносить «в строгом соответствии с требованиями безопасности и сохранности» и хранить в специальной капсуле с поддержанием необходимого температурно-влажностного режима. Церковь также пообещала учитывать требования специалистов Третьяковской галереи и Эрмитажа при хранении «Троицы».

16 мая Минкультуры сообщило, что 4 июня «Троицу» выставят в храме Христа Спасителя, затем отреставрируют и переместят в Троице-Сергиеву лавру. Пока икона остается в депозитарии отдела научной реставрации древнерусской живописи Третьяковки, музей ожидает документов министерства для ее передачи РПЦ.

О том, что «Троица» может «развалиться на части», ранее предупредила директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева. Она назвала «Троицу» «главным русским вкладом в христианскую иконографию» и отметила, что икона «никогда не была представлена как чудотворная» и основное в «Троице» не религиозное, а искусствоведческое значение.

Заместитель директора Центрального музея древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева по научной работе, доктор искусствоведения Геннадий Попов также согласен, что икону нельзя перевозить, добавляя, что у нее множество «хронических заболеваний». Эксперт подчеркивает, что необходимо по крайней мере обеспечить максимально щадящие условия ее перевозки — создать специальную капсулу, в которой «Троица» будет храниться абсолютно неподвижно и будет защищена от любых внешних воздействий, в том числе от погодных и климатических изменений.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев, Анастасия Серова Анастасия Серова
При участии
Любовь Порываева
Троица икона Третьяковская галерея РПЦ эксперты
Материалы по теме
«Тяжело больной памятник»: почему ученые против передачи «Троицы» РПЦ
Политика
Лихачева предупредила, что «Троица» может «развалиться на части»
Политика
Третьяковка сообщила об ожидании документов для передачи «Троицы» в храм
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter