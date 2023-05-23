Эксперты Третьяковки рекомендовали не вывозить «Троицу» из музея

Участники экспертного совета в Третьяковской галерее заявили о «нестабильном» состоянии «Троицы» и отметили, что икона не может быть вывезена из музея 4 июня. В РПЦ согласились с выводами специалистов

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Сроки передачи иконы «Троица» Русской православной церкви могут быть сдвинуты из-за необходимости подготовить для нее оптимальные условия хранения. К такому выводу пришли участники экспертного совета, прошедшего в Третьяковской галерее.

Заведующий лабораторией климата музеев и памятников архитектуры ГОСНИИР, инженер-реставратор высшей категории и член секции научно-методического совета Министерства культуры Виктор Дорохов, который был на заседании, сообщил РБК, что большинство присутствующих на заседании высказалось, что в существующем состоянии вывозить нельзя: «Нуждается в тщательном укреплении и реставрации»

«Икона «Святая Троица» Андрея Рублева не подлежит выдаче за пределы Третьяковской галереи на праздник Троицы 4 июня сего года из-за сложного и нестабильного состояния, а также непредсказуемости продолжающегося процесса негативных изменений. В настоящий момент икона находится в реставрационной мастерской в процессе неотложной реставрации памятника», — говорится в протоколе заседания (цитата по «Интерфаксу).

В РПЦ с пониманием отнеслись к выводам специалистов и отметили, что во главе угла должен стоять вопрос сохранности святыни. «Условия хранения ей должны быть обеспечены в любом месте — хоть в Третьяковской галерее, хоть в Троицком соборе лавры, и здесь не место важно, а качество той капсулы, в которую икона будет помещена», — заявил «Интерфаксу» глава экспертного совета Московского патриархата по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин.

По его словам, диалог между церковью и музеем идет «в добросовестном ключе» и это говорит о том, что обе стороны понимают огромную ответственность за «великий памятник мирового значения, коим является икона «Троица».

РБК направил запрос в пресс-службу Третьяковской галереи.

Точная дата создания Андреем Рублевым «Троицы» доподлинно неизвестна. Считается, что иконописец мог создать икону либо в 1411 году, либо в 1420-е годы (на сайте Третьяковки датами создания «Святой Троицы» указаны 1422–1427 годы с пометкой «вероятнее всего»).



До революции 1917-го она хранилась в Свято-Троицкой Сергиевой лавре, а с 1929 года — в Третьяковке. В годы Великой Отечественной войны икону вывозили в эвакуацию в Новосибирск, но в конце войны вернули в музей.



«Троица» — один из двух памятников, достоверно созданных Андреем Рублевым и сохранившихся до наших дней. Второй — фрески Успенского собора во Владимире.

Решение вернуть образ РПЦ 15 мая принял президент Владимир Путин. В Минкультуры заверили, что икону будут переносить «в строгом соответствии с требованиями безопасности и сохранности» и хранить в специальной капсуле с поддержанием необходимого температурно-влажностного режима. Церковь также пообещала учитывать требования специалистов Третьяковской галереи и Эрмитажа при хранении «Троицы».

16 мая Минкультуры сообщило, что 4 июня «Троицу» выставят в храме Христа Спасителя, затем отреставрируют и переместят в Троице-Сергиеву лавру. Пока икона остается в депозитарии отдела научной реставрации древнерусской живописи Третьяковки, музей ожидает документов министерства для ее передачи РПЦ.

О том, что «Троица» может «развалиться на части», ранее предупредила директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева. Она назвала «Троицу» «главным русским вкладом в христианскую иконографию» и отметила, что икона «никогда не была представлена как чудотворная» и основное в «Троице» не религиозное, а искусствоведческое значение.

Заместитель директора Центрального музея древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева по научной работе, доктор искусствоведения Геннадий Попов также согласен, что икону нельзя перевозить, добавляя, что у нее множество «хронических заболеваний». Эксперт подчеркивает, что необходимо по крайней мере обеспечить максимально щадящие условия ее перевозки — создать специальную капсулу, в которой «Троица» будет храниться абсолютно неподвижно и будет защищена от любых внешних воздействий, в том числе от погодных и климатических изменений.