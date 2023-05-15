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В РПЦ пообещали хранить «Троицу» в соответствии с требованиями ученых

В РПЦ пообещали хранить «Троицу» Рублева и раку Невского в соответствии с требованиями
Икону Андрея Рублева и раку князя Александра Невского, переданные РПЦ, будут хранить в соответствии с требованиями специалистов Третьяковской галереи и Эрмитажа, заверил митрополит Тихон
Икона&nbsp;Андрея Рублева &laquo;Троица&raquo;
Икона Андрея Рублева «Троица» (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Икону «Троица» преподобного Андрея Рублева и раку князя Александра Невского, переданные Русской православной церкви, будут хранить в соответствии с требованиями специалистов Третьяковской галереи и Эрмитажа, заверил председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), сообщает ТАСС.

«Они будут храниться по тем требованиям, которые нам представят Эрмитаж и Третьяковская галерея», — пообещал митрополит Тихон.

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский накануне сказал, что, согласно договору, заключенному между музеем и Санкт-Петербургской епархией, церковь должна «воссоздать те уникальные условия состояния воздуха, которые созданы огромным трудом в Эрмитаже», без чего «хрупкая гробница погибнет».

«В течение ста лет Эрмитаж хранил и четырежды спасал от гибели гробницу и раку святого Александра Невского. Сегодня эта ответственность на 49 лет передается Церкви», — отметил он.

В случае нарушения условий хранения музей может в одностороннем порядке разорвать договор.

10 мая Эрмитаж и Свято-Троицкая Александро-Невская лавра заключили договор о передаче РПЦ раки Александра Невского в безвозмездное пользование на 49 лет, срок может быть продлен. Документ утвержден Минкультуры и патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Основную часть раки собираются передать до 1 декабря этого года, остальную — после завершения реставрации Эрмитажем.

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15 мая пресс-служба патриарха сообщила, что президент Владимир Путин принял решение о возвращении церкви иконы «Троица», написанной Андреем Рублевым, из Третьяковской галереи «в ответ на многочисленные просьбы православных верующих».

Сначала икона будет выставлена для поклонения в храме Христа Спасителя в течение года, потом ее перевезут в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

Искусствоведы неоднократно возражали против хранения «Троицы» вне созданных в Третьяковской галереи специальных условий из-за угрозы ее порчи. Летом прошлого года икону привезли в Троице-Сергиеву лавру. Сотрудник отдела древнерусского искусства Третьяковки Левон Нерсесян предупредил, что такое перемещение «практически смертельно» для иконы.

Во время транспортировки в Троице-Сергиеву лавру образ перевозили в специальной капусле-витрине. Пресс-служба музея сообщила, что перевозка была организована «с соблюдением всех необходимых предосторожностей». В то же время «Московский комсомолец» писал со ссылкой на письмо тогдашней главы Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой главе департамента музеев и внешних связей Минкультуры Елене Харламовой, что музей выступал против перемещения иконы из-за «чрезвычайной ветхости».

После возвращения «Троицы» в Третьяковку искусствовед Ксения Коробейникова со ссылкой на «Протокол заседания расширенного реставрационного совета» утверждала, что после возвращения в музей на образе было найдено 61 «существенное изменение». Третьяковская галерея в ответ попросила «воздержаться от каких-либо преждевременных оценок и выводов, тем более на основании неофициально опубликованного в интернет-пространстве файла».

Икона «Святая Троица» считается главным произведением Андрея Рублева. Он написал ее для Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря между 1422 и 1427 годами. До революции 1917 года икона хранилась в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. Третьяковке ее передали в 1929 году.

Стены музея она покидала во время эвакуации в Великую Отечественную войну, а также в июле 2022 года, когда ее привозили в Свято-Троицкую Сергиеву лавру по случаю 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского и основания Троицкого собора лавры.

Саркофаг князя Александра Невского — произведение русского искусства, выполненное из серебра весом 1,5 т в середине XVIII века в царствование императрицы Елизаветы Петровны. Он состоит из деревянной, отделанной серебром небольшой раки, изготовленной в царствование Петра I и Ивана V.

С XVIII века рака находилась в Троицком соборе Александро-Невской лавры. В 1922 году она была перемещена в Концертный зал Эрмитажа. Мощи святого были переданы в Музей религии и атеизма. В 1989 году они были возвращены из запасников музея в Троицкий собор, но сама рака осталась в Зимнем дворце.

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Теги
Елена Чернышова
РПЦ икона гробница Андрей Рублев Владимир Путин
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