В Кремле ответили на рекомендацию отложить передачу «Троицы» РПЦ

Песков: будем разговаривать с экспертам по поводу состояния переданной РПЦ «Троицы»

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В Кремле будут разговаривать с экспертами по поводу состояния иконы «Троица», которую должны передать РПЦ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Будем разговаривать с экспертам. Тема очень серьезная, будем выяснять детали», — сказал он.

На вопрос, знал ли президент России Владимир Путин о состоянии иконы до подписания указа о передаче, Песков ответил, что «таких заключений до этого не давалось».

23 мая члены экспертного совета в Третьяковской галерее заявили о «нестабильном» состоянии «Троицы» и отметили, что та не может быть вывезена из музея 4 июня, на праздник Троицы. Они посчитали, что икона «нуждается в тщательном укреплении и реставрации». В РПЦ согласились с выводами специалистов.

Решение вернуть икону РПЦ 15 мая принял лично глава государства. Песков говорил, что решение о передаче было принято из «гуманитарных соображений». «Икона является большой святыней, которую укрывать в фондах музея не совсем соответствует чаяниям наших верующих», — говорил он.

16 мая Минкультуры сообщало, что 4 июня «Троицу» выставят в храме Христа Спасителя, затем отреставрируют и переместят в Троице-Сергиеву лавру. Пока икона остается в депозитарии отдела научной реставрации древнерусской живописи Третьяковки, музей ожидает документов министерства для ее передачи РПЦ.