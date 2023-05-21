Дорога в храм: какие произведения искусства передавали РПЦ
В мае РПЦ сообщила, что «Троица» Андрея Рублева, которая хранилась в Государственной Третьяковской галерее, будет передана церкви. Решение связано со значимостью реликвии для большого количества верующих россиян, пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Патриарх Кирилл после высказал надежду, что начавшееся возвращение святынь церкви продолжится. Какие произведения искусства передавали РПЦ из музеев — в подборке РБК
15 мая пресс-служба патриарха сообщила, что президент Владимир Путин принял решение о возвращении церкви иконы «Троица», написанной Андреем Рублевым, из Третьяковской галереи «в ответ на многочисленные просьбы православных верующих». Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил решение Путина о передаче тем, что это «большая святыня, которую укрывать в фондах музея не совсем соответствует чаяниям наших верующих»
Как сообщали в Минкультуры, икону выставят в храме Христа Спасителя 4 июня, на Троицу, затем ей предстоит плановая реставрация, после которой образ переместят в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры. В РПЦ пообещали хранить «Троицу» Рублева в соответствии с требованиями специалистов Третьяковской галереи. Икону передали в безвозмездное пользование, она останется в государственной собственности, также указывали в РПЦ. Специалисты неоднократно выступали против передачи иконы, так как она требует специальных условий хранения — в частности, директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева отмечала, что передача «Троицы» из Третьяковки несет риски для иконы. «Она может быть просто утрачена, она может развалиться на части: там три доски, и они не очень хорошо скреплены между собой», — предупреждала она.
«Троица» считается единственной дошедшей до наших дней иконой, полностью созданной Андреем Рублевым. Он написал ее для Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря между 1422 и 1427 годами. До революции 1917-го она хранилась в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, а в 1929 году отправили в Третьяковку: с тех пор и до 2022 года она лишь один раз покидала стены галереи — во время эвакуации во время Великой Отечественной войны. В июле 2022 года икону впервые почти за 100 лет вывезли из галереи в Троице-Сергиеву лавру для богослужений в честь 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского (на фото — доставленная в лавру икона). После возвращения «Троицы» в Третьяковку искусствовед Ксения Коробейникова со ссылкой на «Протокол заседания расширенного реставрационного совета» утверждала, что после возвращения в музей на образе было найдено 61 «существенное изменение». Третьяковская галерея в ответ призвала «воздержаться от каких-либо преждевременных оценок».
В мае Государственный Эрмитаж сообщил, что передаст Санкт-Петербургской епархии в безвозмездное пользование на 49 лет серебряную гробницу Александра Невского. Стороны заключили договор с возможностью продления, документ был согласован Минкультуры. В ведомстве отметили, что продолжат следить за «неукоснительным соблюдением мер сохранности» раки, а для сохранности памятника в Троицком соборе обеспечат необходимый температурно-влажностный режим. Рака остается государственной собственностью и частью Музейного фонда, подчеркнули в министерстве.
«В сегодняшней геополитической ситуации сакральное, символическое значение раки и гробницы Александра Невского как святого защитника и покровителя русского воинства и русской дипломатии гораздо важнее, чем их художественное значение», — сказал генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Саркофаг Александра Невского будут перемещать из Эрмитажа в Александро-Невскую лавру в два этапа: сначала перенесут деревянные элементы памятника, а до конца года — саму серебряную раку, в которую потом поместят мощи.
Саркофаг Александра Невского выполнен из серебра, его вес составляет 1,5 тонны. Это комплекс памятников: в него, в частности, входит более старая деревянная с серебром саркофаг-рака, изготовленная в царствование Петра I и Ивана V, а также два постамента с декоративными трофеями. С XVIII века рака находилась в Троицком соборе Александро-Невской лавры. В 1922 году она была изъята из собора, помещена в Концертном зале Эрмитажа (на фото) и с тех пор находилась там.
В декабре 2021 года, патриарх Кирилл призвал вернуть раку князя из Эрмитажа в Александро-Невскую лавру ради «восстановления исторической справедливости», то есть «возвращения раки в то место, из которого она насилием была изъята». Дирекция музея тогда возражала против передачи музейного экспоната церкви. По словам Пиотровского, «Эрмитаж» четыре раза спасал раку от разрушения — от переплавки в пользу голодающих (1922 год) и в пользу индустриализации (1929 год), во время блокады Ленинграда, эвакуировав ее, а также в данный момент, когда идут работы по реставрации.
В 2017 году Русской православной церкви на 49 лет был передан Сампсониевский собор Петербурга, который ранее входил в состав музейного комплекса «Исаакиевский собор». Сампсониевский собор сохранил в своем интерьере 141 предмет Государственного Музейного фонда, в том числе пятиярусный иконостас из 48 икон. Музейные ценности остались в соборе как «неразрывно связанные с интерьерами», они также были переданы во временное хранение. На фото — верующие во время литургии перед церемонией передачи собора в пользование РПЦ.
Иконы Сампсониевского собора охватывают период с 1720 по 1761 год. «Они имеют большую художественную и историческую ценность, так как Сампсониевский собор — один из немногих почти полностью сохранившихся храмовых комплексов первой половины XVIII века», — говорили в Союзе музеев России. На северной и южной стенах трапезной собора находятся крупнейшие в Санкт-Петербурге Лицевые святцы, датируемые концом XVII века.
Музей оставил в соборе датчики, которые измеряют температурно-влажностный режим, а также назначил смотрителей, которые дважды в неделю осматривали состояние икон, отметил на церемонии передачи настоятель Сампсониевского собора архимандрит Серафим (Шкредь). Он добавил, что сохранность икон — зона совместной ответственности РПЦ и комплекса «Исаакиевский собор».
В 2013 году в собор Иоанна Предтечи Зарайского кремля передали икону «Никола Зарайский» XVI века. Ранее она находилась в фондах Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева в Москве, куда была передана на реставрацию в 1966 году. Икона представляет собой изображение святого Николая, окруженное сценами жития в шестнадцати клеймах. Она является списком с еще более ранней иконы, прибывшей в Зарайск из Византии в начала XIII века.
В соборе образ поместили в специальную климатическую капсулу, датчики которой помогали вести постоянный мониторинг состояния иконы. Основная ответственность за сохранность была возложена на сотрудников музея «Зарайский Кремль», а также были запланированы ежемесячные визиты в Зарайск реставраторов из ГосНИИ реставрации.
Собор Иоанна Предтечи расположен на территории Зарайского Кремля в Московской области. В 1990-е годы кремлевский собор был возвращен Зарайскому благочинию Московской епархии.
В 2008 году президент Дмитрий Медведев передал в безвозмездное пользование Русской православной церкви частицы святых мощей из музея «Московский Кремль». Церемония с участием патриарха Алексия Второго состоялась в Храме Христа Спасителя.
Всего было передано девять реликвий, среди которых часть ризы Божией Матери, реликвии крестителя Руси святого князя Владимира, частицы мощей Иоанна Крестителя, святого Василия, а также других святых. «Все эти святыни имеют древнее происхождение и до революции являлись святынями Московского Кремля, а затем были сохранены в кремлевских музеях», — отмечалось в сообщении Московского патриархата.
В 2009 году министерство культуры приняло решение передать икону Торопецкой Божией Матери из Государственного Русского музея в церковь Александра Невского, которая на тот момент была недавно построена в коттеджном поселке «Княжье озеро» в Московской области. Как сообщал «Огонёк», инициатором перевоза музейной иконы в поселок стал застройщик поселка, президент группы компаний «Сапсан» Сергей Шмаков. Сотрудники музея критиковали решение о передаче: в частности, замдиректора Русского музея Евгения Петрова отмечала, что выдача иконы считается «нецелесообразной из-за ее состояния и уникальности». На фото — реставраторы работают с Торопецкой иконой Божьей Матери, доставленной в храм Александра Невского, 2009 год.
По договору икона была выдана во временное пользование на девять месяцев, до сентября 2010 года, однако затем срок был продлен сначала до 22 марта 2011 года, затем до 15 декабря 2011 года. Руководство Русского музея настаивало на возвращении святыни. В 2011 году губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что икону поместят в Торопецкий монастырь, после окончания в нем реставрационных работ. Тогда же приказом Минкульта икона была передана из Государственного Русского музея в Реставрационный центр имени Грабаря в Москве — таким образом, икона осталась в государственном музейном фонде, но сменила отвечающую за ее сохранность организацию. По состоянию на 2018 год икона Торопецкой Божией Матери по-прежнему находилась в храме Александра Невского поселка «Княжье озеро».
Торопецкая икона — памятник, по одним оценкам, XII, по другим — XIV века. Название «Торопецкая» происходит от города Торопец в Тверской области, где расположен Свято-Тихоновский женский монастырь. По данным реставраторов и историков, на оборотной стороне образа был лик Николая Чудотворца, который до наших дней не дошел. История образа начинается в середине XII века, когда княжна Ефросинья Полоцкая привезла икону из Эфеса для основанного ей в Полоцке монастыря (по мнению специалистов, образ XII века мог быть утрачен и в XIV веке заменен новым, уже написанным псковским мастером). С 1579 года икона пропала из поля зрения историков и появилась в XVII веке в городе Торопец, в Корсунско-Богородицком соборе. Там она находилась до 1920-х годов, а когда собор был закрыт, икона оказалась в местном краеведческом музее. В 1930 году икону передали на постоянное хранение в Государственный Русский музей.
В 1992 году из Владимиро-Суздальского музея в Успенский Княгинин монастырь была передана Боголюбская икона Богоматери. Икона является редким памятником домонгольского времени и была написана в XII веке. Считается, что это было сделано по просьбе благоверного князя Андрея Боголюбского в память о явлении ему Божией Матери. На фото — икона Божией Матери «Боголюбская» в Успенском соборе Княгинина женского монастыря в 1999 году.
Святыня должна была храниться в специально оборудованном киоте — камере с искусственным климатом, однако в 2009 году монахини сообщили сотрудникам музея, что икона начала портиться. Сотрудники провели вскрытие климатической капсулы, где находилась икона, и обнаружили три очага плесени, отставания красочного слоя, шелушения. Оказалось, что две кассеты, обеспечивающие постоянную температуру и влажность, не работали. Икону вернули из действующего храма в фонды Владимиро-Суздальского музея-заповедника и начали ее реставрацию, которая продолжалась шесть лет, до 2016 года. После окончания работ иконе предстоял как минимум двухгодичный мониторинг, «направленный на уточнение критериев и возможных ограничений в экспонировании памятника».