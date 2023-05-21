Дорога в храм: какие произведения искусства передавали РПЦ

«Троица»

15 мая пресс-служба патриарха сообщила, что президент Владимир Путин принял решение о возвращении церкви иконы «Троица», написанной Андреем Рублевым, из Третьяковской галереи «в ответ на многочисленные просьбы православных верующих». Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил решение Путина о передаче тем, что это «большая святыня, которую укрывать в фондах музея не совсем соответствует чаяниям наших верующих»

Как сообщали в Минкультуры, икону выставят в храме Христа Спасителя 4 июня, на Троицу, затем ей предстоит плановая реставрация, после которой образ переместят в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры. В РПЦ пообещали хранить «Троицу» Рублева в соответствии с требованиями специалистов Третьяковской галереи. Икону передали в безвозмездное пользование, она останется в государственной собственности, также указывали в РПЦ. Специалисты неоднократно выступали против передачи иконы, так как она требует специальных условий хранения — в частности, директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева отмечала, что передача «Троицы» из Третьяковки несет риски для иконы. «Она может быть просто утрачена, она может развалиться на части: там три доски, и они не очень хорошо скреплены между собой», — предупреждала она.

«Троица» считается единственной дошедшей до наших дней иконой, полностью созданной Андреем Рублевым. Он написал ее для Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря между 1422 и 1427 годами. До революции 1917-го она хранилась в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, а в 1929 году отправили в Третьяковку: с тех пор и до 2022 года она лишь один раз покидала стены галереи — во время эвакуации во время Великой Отечественной войны. В июле 2022 года икону впервые почти за 100 лет вывезли из галереи в Троице-Сергиеву лавру для богослужений в честь 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского (на фото — доставленная в лавру икона). После возвращения «Троицы» в Третьяковку искусствовед Ксения Коробейникова со ссылкой на «Протокол заседания расширенного реставрационного совета» утверждала, что после возвращения в музей на образе было найдено 61 «существенное изменение». Третьяковская галерея в ответ призвала «воздержаться от каких-либо преждевременных оценок».