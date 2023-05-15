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Икону Рублева «Троица» передадут из Третьяковки РПЦ по решению Путина

РПЦ: икону Андрея Рублева «Троица» решили передать РПЦ по решению Путина
Русская православная церковь объявила о решении президента России передать ей знаменитую икону Андрея Рублева — «Троица». Эта икона с 1929 года хранится в Третьковке. Искусствоведы неоднократно выступали против передчи образа РПЦ
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Икону «Троица», написанную иноконописцем Андреем Рублевым, решили передать Русской православной церкви по решению президента России, сообщается на сайте РПЦ.

«В ответ на многочисленные просьбы православных верующих президентом Российской Федерации В.В. Путиным принято решение о возвращении Русской Православной Церкви чудотворной иконы «Троица», написанной преподобным Андреем Рублевым», — говорится в сообщении.

Икона хранилась в собрании государственной Третьяковской галереи.

После передачи церкви икону планируют выставить для «общенародного поклонения» в Храме Христа Спасителя в столице в течение года. После этого образ перевезут в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

РБК направил запрос с вопросом о том, как было оформлено это решение, пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову, а также обратился за комментарием в Третьяковскую галерею, где сообщили, что «проверяют информацию».

Икона «Святая Троица» считается главным произведением Андрея Рублева. Он написал ее для Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря между 1422 и 1427 годами. До революции 1917 года икона хранилась в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. Третьяковке ее передали в 1929 году.

Стены музея она покидала во время эвакуации в Великую Отечественную войну, а также в июле 2022 года, когда ее привозили в Свято-Троицкую Сергиеву лавру по случаю 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского и основания Троицкого собора лавры. Также с 1997 года икону ежегодно, на День Святой Троицы, ненадолго переносят в храм святителя Николая в Толмачах — это храм при Государственной Третьяковской галерее, где созданы специальные условия для хранения уникальных икон.

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Искусствоведы неоднократно выступали против хранения иконы вне Третьяковской галереи, так как она требует специальных условий. В 2022 году, во время транспортировки образа в Свято-Троицкую Сергиеву лавру, образ перевозили в специальной капусле-витрине, призванной обеспечить его сохранность. Пресс-служба музея сообщала, что перевозка была организована «с соблюдением всех необходимых предосторожностей». В то же время «Московский Комсомолец» писал, что музей возражал против этого мероприятия — издание ссылалось на письмо тогдашней главы Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой главе департамента музеев и внешних связей Минкультуры Елене Харламовой, в котором она указывала на высокие риски этой затеи из-за «чрезвычайной ветхости» структуры иконы, и потенциально фатальных последствиях решения отвезти ее в лавру.

После возвращения иконы в Третьяковку, искусствовед Ксения Коробейникова публиковала в телеграм-канале документы под названием «Протокол заседания расширенного реставрационного совета». По ее утверждению, после возвращения в музей на иконе обнаружено 61 «существенное изменение». Третьяковская галерея, комментируя это сообщение, попросила «воздержаться от каких-либо преждевременных оценок и выводов, тем более на основании неофициально опубликованного в интернет-пространстве файла».

В декабре 2022 года, Зельфира Трегулова, которая тогда была директором галереи, заявила, что протокол был передан в Минкультуры. «Посмотрите на нее и увидите, в каком она сейчас состоянии и как она сияет в этой прекрасной витрине с антибликовым стеклом», — сказала она. В феврале 2023 года Минкультуры сообщило об окончании контракта с Трегуловой. Пост директора Третьяковки заняла возглавлявшая Политехнический музей Елена Проничева.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
При участии
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икона Андрей Рублев
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