Имущественные отношения: на какие объекты претендует РПЦ

Икона Андрея Рублева «Троица» перейдет РПЦ по решению Владимира Путина. Она хранилась в собрании Третьяковской галереи. За последние годы Церкви переходили не только произведения искусства, но и исторические здания.

В 2021 году президент Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок использования имущества религиозного назначения: даже если оно остается в собственности государства и не может быть передано религиозной организации, последняя все равно будет иметь право на его использование. Этим законом были внесены поправки в закон от 2010 года, который позволил Церкви заявлять претензии на религиозные объекты, находящиеся в госсобственности. Известные объекты архитектуры, на которые претендовала Русская православная церковь, — в обзоре РБК

А какие музейные предметы, помимо «Троицы», передавали церкви, смотрите в подборке РБК «Дорога в храм: какие произведения искусства передавали РПЦ».