Имущественные отношения: на какие объекты претендует РПЦ
Икона Андрея Рублева «Троица» перейдет РПЦ по решению Владимира Путина. Она хранилась в собрании Третьяковской галереи. За последние годы Церкви переходили не только произведения искусства, но и исторические здания.
В 2021 году президент Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок использования имущества религиозного назначения: даже если оно остается в собственности государства и не может быть передано религиозной организации, последняя все равно будет иметь право на его использование. Этим законом были внесены поправки в закон от 2010 года, который позволил Церкви заявлять претензии на религиозные объекты, находящиеся в госсобственности. Известные объекты архитектуры, на которые претендовала Русская православная церковь, — в обзоре РБК
А какие музейные предметы, помимо «Троицы», передавали церкви, смотрите в подборке РБК «Дорога в храм: какие произведения искусства передавали РПЦ».
В марте 2019 года РПЦ обратилась к Росимуществу с просьбой вернуть ей Спасо-Андроников монастырь в Москве — один из старейших религиозных объектов России. Обитель была основана на берегу Яузы в XIV веке, первое каменное здание — Спасский собор — на его территории появилось в XV веке. На территории монастыря расположен Музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.
Музей тогда выступил против передачи комплекса РПЦ, но выразил готовность к сотрудничеству с церковью. В департаменте музеев Минкультуры вопрос передачи монастыря церкви назвали сложным и нуждающимся в тщательной проработке
В начале января 2017 года губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко сообщил о передаче Исаакиевского собора РПЦ. Здание собора в Петербурге должны до марта 2019 года были передать в безвозмездное пользование Русской православной церкви на 49 лет. В Минкульте объяснили, что при передаче Исаакиевского собора РПЦ сохранение за ним нынешних музейных функций возможно лишь теоретически.
Передача собора РПЦ вызвала недовольство жителей города, состоялась несогласованная акция, участники которой прочитали несколько статей из Конституции, стоя на коленях, также прошел митинг оппозиции. Общественную петицию против передачи Исаакиевского собора РПЦ на портале Change.org подписали более 160 тыс. человек.
По оценкам бывшего директора государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Николая Бурова, в течение 2016 года музей заработал около 800 млн руб., ежегодный бюджет позволял содержать не только сам Исаакий, но и другие музеи комплекса — при передаче собора РПЦ вход для туристов станет бесплатным, поэтому основной источник дохода исчезнет.
Председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга Эдуард Сухенко сообщал РБК, что в случае закрытия музея и увольнения его сотрудников (около 400 человек) город не сможет предоставить такое количество рабочих мест в сфере культуры.
В конце 2018 года истек срок действия распоряжения петербургского комитета имущественных отношений о передаче Исаакиевского собора. Новую заявку на передачу РПЦ не подавала. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в январе этого года заявлял, что между церковью, администрацией музея и городом есть договоренность о проведении служб.
В 2019 году источники РБК в правительстве говорили, что вопрос передачи Исаакиевского собора больше не стоит на повестке дня
Крымская епархия призвала передать ей 24 объекта государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический» в Севастополе, сообщил протоиерей Сергий Халюта 21 января 2017 года, отметив, что подготовка соответствующих документов началась. По словам Халюты, обращение может помочь министерству культуры России и руководству заповедника начать «процесс подлинного развития национального заповедника».
В августе 2015 года сотрудники музея-заповедника отказались работать под руководством протоиерея отца Сергия, который был назначен на должность вместо прежнего директора национального заповедника Андрея Кулагина.
Администрация считает, что, если музей-заповедник будет передан в управление РПЦ, вся административная, хозяйственная и культурная деятельность учреждения станет невозможной.
В январе 2019 года между РПЦ и руководством заповедника «Херсонес Таврический» было заключено соглашение о сотрудничестве. К договоренности пришли после длительной встречи, проведенной после того, как на Рождество охрана не пустила в храм часть прихожан, опоздавших на службу
В октябре 2015 года было принято решение передать в управление РПЦ здания Старочеркасского музея-заповедника (Ростовская область) в период до 2021 года. Свои права на Атаманский дворец Ростовская епархия обосновывала тем, что в 1834 году здание якобы было передано собственниками церкви для организации женского монастыря. По версии епархии, позднее это здание стало «домом игуменьи», а еще позднее, уже при советской власти, стало именоваться Атаманским дворцом.
В конце 2016 года Пятнадцатый апелляционный суд Ростовской области оставил Атаманский дворец в ведении Старочеркасского музея, отклонив жалобу Донской епархии; постановление Минимущества Ростовской области о передаче Атаманского дворца было признано незаконным. К тем же выводам позже пришли Арбитражный суд Северо-Кавказского округа и Верховный суд. В 2018 году РПЦ передали двухэтажное нежилое здание Старочеркасского музея площадью 199 кв. м
В апреле 2016 года митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой передать Церкви здания трех факультетов СПбГУ.
Обращение было отправлено спустя несколько месяцев после передачи РПЦ Смольного собора — университет и собор были частью одного комплекса, построенного в XIX веке для священнослужителей.
Необходимость в зданиях университета (левое крыло Смольного площадью более одного гектара) представитель РПЦ объяснял полноценной деятельностью епархии рядом с собором. Тогда же пресс-служба университета отмечала, что вуз не получал обращений от РПЦ или Росимущества по вопросу передачи зданий
Помимо Исаакиевского собора и зданий трех факультетов СПбГУ в 2016 году митрополит Варсонофий попросил премьер-министра Дмитрия Медведева передать РПЦ храм Спас-на-Крови — чтобы возобновить полноценную богослужебную деятельность.
В 2020 году снова появилась информация, что церковь хочет получить Спас-на-Крови. В комитете имущественных отношений города тогда уточнили, что речь идет только о ризнице (часовне) храма. В самой епархии отметили, что при храме есть приход, и там регулярно проводятся богослужения по согласованию с музеем «Исаакиевский собор» (к музейному комплексу относятся Спас-на-Крови и сам Исаакий)
В 2010 году Калининградская областная дума приняла закон о безвозмездной передаче РПЦ 14 объектов религиозного назначения, находившихся в собственности региона. В их числе — кирха Святого Семейства, где находился концертный зал областной филармонии, кирха памяти королевы Луизы (театр кукол), капелла (в здании располагается областной оркестр русских народных инструментов), два дома церковной общины в Калининграде и замок Вальдау в поселке Низовье Гурьевского района, где находилось общежитие техникума отраслевых технологий.
Все объекты были переданы РПЦ с обременением: находящиеся в переданных зданиях учреждения культуры или образования будут оставаться по нынешнему адресу в течение всего срока своей деятельности или до того момента, когда будет предоставлено равноценное здание (помещение)
В 2016 году Смольный собор был передан в безвозмездное пользование Санкт-Петербургской епархии. Храм XIX века остался собственностью города, реставрацией продолжат заниматься профильные комитеты администрации. Все технические расходы на содержание здания закреплены за приходом.
В XX веке храм был закрыт, потом там стали проводиться концерты, службы возобновились в 2011 году. Процедура передачи РПЦ Сампсониевского собора, построенного в XVIII веке, шла с января 2016 года и завершилась в 2017 году. В 2018 году комиссия УФАС по Санкт-Петербургу нашла нарушения, допущенные при передаче собора, со стороны городского комитета имущественных отношений. При этом отмечалось, что к моменту проверки нарушения уже были устранены
В октябре 2016 года глава юридической службы Московской патриархии игумения Ксения (Чернега) сообщила, что для передачи здания палат Аверкия Кириллова XVII–XVIII веков на Берсеневской набережной в ведение РПЦ существует достаточно оснований, отметив, что идет подготовка соответствующих документов для Росимущества.
После этого директор института Арсений Миронов, глава Союза краеведов России Владимир Козлов, председатель центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Галина Маланичева и другие представители научной общественности призвали патриарха Кирилла не допустить передачи Церкви здания Института культурного наследия в центре Москвы.
В ноябре эксперты Минкультуры отказали РПЦ в праве на Институт культурного наследия
В марте 2009 года в собственность Пермской епархии Русской православной церкви было передано здание в центре Перми — главный корпус Пермской государственной фармацевтической академии (Ленина, 48), где раньше располагалась церковь Рождества Богородицы, построенная в 1789 году. Студентам было предложено переехать в здание возле центрального колхозного рынка, а в здании после восстановления исторического облика возобновить богослужения
Построенная в XIX веке Никольская церковь была передана музею Арктики и Антарктики в 1933 году, спустя два года после того, как советские власти закрыли церковный приход. В 2014 году Росимущество отклонило заявку Единоверческого прихода РПЦ на передачу здания бывшей Никольской церкви, в котором сейчас находится музей Арктики и Антарктики. Причина отказа — организация не смогла предоставить гарантии возможности содержания здания и проект охранного обязательства