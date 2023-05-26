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РПЦ и реституция ,  
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Кремль заявил о передаче «Троицы» РПЦ, несмотря на возражения экспертов

Дмитрий Песков: согласована схема переноса иконы «Троица» Рублева в храм Христа Спасителя
В середине мая РПЦ сообщила, что «Троицу» передадут в храм Христа Спасителя на одноименный православный праздник. Песков рассказал, что схема перемещения согласована, в храме специалисты проведут оценку необходимости реставрации
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Схема передачи иконы Андрея Рублева «Троица» в храм Христа Спасителя согласована, там специалисты решат вопрос о реставрации образа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Пескова спросили насчет перемещения иконы в храм на 4 июня, День Святой Троицы. Ранее председатель экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации, член патриаршего совета по культуре протоиерей Леонид Калинин заявил ТАСС, что решение зависит от «высшего руководства».

«В настоящий момент согласована схема, по которой икона будет с соблюдением всех необходимых мер по обеспечению сохранности перемещена в храм Христа Спасителя, где группа специалистов уже будет принимать решение по ее дальнейшей реставрации, которая начнется после определенного периода», — сказал Песков.

В середине мая РПЦ заявила, что «в ответ на многочисленные просьбы православных верующих» президент России Владимир Путин принял решение передать «чудотворную» икону «Троица» церкви. Она хранилась в собрании Государственной Третьяковской галереи. Как заявили в РПЦ, в храме икона будет находиться год, а затем ее отдадут в Свято-Троицкую Сергиеву лавру.

Патриарх Кирилл отмечал, что просил у Путина передать икону церкви на две недели.

Минкульт уточнял, что «Троицу» в одноименный праздник выставят в храме Христа Спасителя, затем отправят на плановую реставрацию и переместят в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

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Однако в Третьяковской галерее заявили, что передать в данные сроки, возможно, не удастся, поскольку необходимо подготовить оптимальные условия хранения. Вопрос обсуждался на экспертном совете 23 мая. Присутствовавший на нем заведующий лабораторией климата музеев и памятников архитектуры ГОСНИИР Виктор Дорохов сообщил РБК, что большинство членов совета сочли невозможным вывоз иконы в существующем состоянии: «Нуждается в тщательном укреплении и реставрации». В протоколе заседания говорилось, что передать ее 4 июня нельзя.

24 мая стало известно, что члены комиссии по культуре Древней и Средневековой Руси научного совета РАН «История мировой культуры» в письме к министру культуры Ольге Любимовой заявили о недопустимости переноса образа из Третьяковки в храм, поскольку это не позволяет нынешнее состояние «Троицы».

Авторы
Теги
Семен Нехорошкин Семен Нехорошкин, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Троица Андрей Рублев храм Христа Спасителя

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