Ученые попросили министра культуры не допустить разрушения «Троицы»

Икона «Троица» Андрея Рублева (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Нынешнее состояние «Троицы» Андрея Рублева делает недопустимым ее перенос из Третьяковской галереи в храм «для постоянного богослужебного использования», заявили члены комиссии по культуре древней и средневековой Руси научного совета РАН «История мировой культуры» в письме к министру культуры Ольге Любимовой.

Комиссию возглавляет академик РАН Алексей Гиппиус. В нее входят доктора и кандидаты наук — специалисты в области истории, филологии и искусствоведения.

Комментируя передачу иконы РПЦ, специалисты подчеркнули, что «шедевры русской иконописи и национальные святыни не должны подвергаться неоправданному риску», а судьба «Троицы» не может решаться в сжатые сроки и без взвешенного обсуждения со специалистами.

Обеспечить сохранность иконы может только музей, считают в комиссии. В качестве варианта решения этого вопроса авторы письма предложили периодически размещать «Троицу» в храме св. Николая в Толмачах при Третьяковке — там есть специально изготовленная для этого витрина. Создать подобную витрину или капсулу, которая могла бы защитить икону от внешних воздействий, невозможно в сжатые сроки, а «разнообразные манипуляции» с ней, включая переезд из галереи в храм Христа Спасителя, а затем — в Троице-Сергиеву лавру, лишь ускорят процесс разрушения произведения.

Специалисты отметили, что в залах Третьяковской галереи на икону могли посмотреть посетители — представители всех конфессий и национальностей, а после переезда она начнет все больше времени проводить в реставрационных мастерских. «В итоге икона превратится в хронически больной памятник, и неопределенно долгое время ее нельзя будет увидеть ни в храме, ни в музейной экспозиции», — говорится в письме.

«Призываем сделать все возможное, чтобы предотвратить разрушение величайшего памятника русской и мировой культуры», — подытожили эксперты.

Сейчас икона находится в депозитарии отдела научной реставрации древнерусской живописи Третьяковки. 15 мая в РПЦ сообщили, что президент Владимир Путин решил вернуть «Троицу» церкви «в ответ на многочисленные просьбы православных верующих». 16 мая Минкультуры сообщило, что 4 июня «Троицу» выставят в храме Христа Спасителя.

Против выступили искусствоведы. Сотрудник отдела древнерусского искусства Третьяковки Левон Нерсесян предупредил, что такое перемещение «практически смертельно» для иконы. Участники экспертного совета галереи заявили, что сроки передачи «Троицы» могут быть сдвинуты из-за необходимости подготовить для нее надлежащие условия. Большинство членов совета пришли к выводу, что в нынешнем состоянии икону вывозить нельзя: она нуждается в тщательном укреплении и реставрации.

В Кремле пообещали «разговаривать с экспертами» о состоянии иконы. РПЦ заверила, что будет хранить «Троицу» в соответствии с требованиями специалистов Третьяковской галереи.