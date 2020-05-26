Минздрав впервые назвал число умерших из-за коронавируса медиков

Минздрав официально подтвердил смерть 101 медика от заражения коронавирусом. Это в три раза меньше числа медиков, внесенных в «Список памяти», который ведут сами врачи

Народный мемориал в память об умерших из-за коронавируса медицинских работниках в Санкт-Петербурге (Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС)

Минздрав ведет список медиков, которые умерли от коронавируса, в нем сейчас 101 человек. Об этом, как передает ТАСС, сообщили в ведомстве.

«На прошлую пятницу в списке подтвержденных оказался 101 человек, мы эти данные в ежедневном режиме сверяем с данными Фонда социального страхования, который, в свою очередь, опирается и на данные СМИ, и на данные в «Списке памяти», — заявила директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности ведомства Людмила Летникова на заседании рабочей группы комитета Госдумы по охране здоровья.

По ее словам, данные в списке вносит каждый регион в режиме онлайн.

Проект «Список памяти», который упомянула Летникова, является инициативой самих врачей. В него возможно свободно вносить имена предположительно погибших от коронавируса врачей, после чего информацию проверяют составители списка. Один из его создателей, заведующий отделением кардиореанимации Городской клинической больницы № 29 Москвы Алексей Эрлих пояснял РБК, что «тотальной» проверки данных из списка нет, он создан не для ведения точной статистики, а в мемориальных целях.