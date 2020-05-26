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Минздрав впервые назвал число умерших из-за коронавируса медиков

Минздрав официально подтвердил смерть 101 медика от заражения коронавирусом. Это в три раза меньше числа медиков, внесенных в «Список памяти», который ведут сами врачи
Народный мемориал в память об умерших из-за коронавируса медицинских работниках в Санкт-Петербурге
Народный мемориал в память об умерших из-за коронавируса медицинских работниках в Санкт-Петербурге (Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС)

Минздрав ведет список медиков, которые умерли от коронавируса, в нем сейчас 101 человек. Об этом, как передает ТАСС, сообщили в ведомстве.

«На прошлую пятницу в списке подтвержденных оказался 101 человек, мы эти данные в ежедневном режиме сверяем с данными Фонда социального страхования, который, в свою очередь, опирается и на данные СМИ, и на данные в «Списке памяти», — заявила директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности ведомства Людмила Летникова на заседании рабочей группы комитета Госдумы по охране здоровья.

По ее словам, данные в списке вносит каждый регион в режиме онлайн.

Проект «Список памяти», который упомянула Летникова, является инициативой самих врачей. В него возможно свободно вносить имена предположительно погибших от коронавируса врачей, после чего информацию проверяют составители списка. Один из его создателей, заведующий отделением кардиореанимации Городской клинической больницы № 29 Москвы Алексей Эрлих пояснял РБК, что «тотальной» проверки данных из списка нет, он создан не для ведения точной статистики, а в мемориальных целях.

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

По состоянию на 26 мая в нем содержалось 302 имени. 18 мая список проверила «Медиазона» (на тот момент в нем было 222 имени). Издание исключило из списка имена врачей, которые умерли не от коронавируса, тех, кто не работал медиком во время эпидемии, и тех, кто не работал в России. После сверки оставшегося списка с официальной информацией региональных минздравов и показаниями знакомых умерших, издание сообщило, что верифицировало 186 случаев смертей медиков от коронавируса.

16 мая министр здравоохранения республики Дагестан Джамалудин Гаджиибрагимов заявил во время прямого эфира в Instagram с блогером Русланом Курбановым, что в республике от коронавируса и внебольничных пневмоний за время эпидемии уже умерли порядка 40 медиков. Он пояснил, что включает умерших и заразившихся внебольничными пневмониями в общий список, поскольку их лечение одинаково с лечением COVID-19, и к ним относят тех, для кого нет подтвержденного лабораторного диагноза.

Смерти врачей, работавших с заболевшими коронавирусной инфекцией, были подтверждены в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском и Ставропольском краях.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» заявляла, что в период эпидемии смертность среди медиков практически не изменилась. «Сказать, что у нас какие-то необыкновенные цифры сегодня, отличные от другого периода, нельзя», — сказала она.

Всего в России, по последним официальным данным, выявлено более 362 тыс. случаев заболевания, 3,8 тыс. человек умерли.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Минздрав, медики, коронавирус
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