Глава Минздрава Дагестана заявил о смертях 40 врачей от пневмонии и COVID

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Более 40 врачей в Дагестане умерли от пневмонии и коронавирусной инфекции. Об этом министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов заявил во время прямого эфира в Instagram с блогером Русланом Курбановым.

По его словам, в республике зарегистрировано 13 697 зараженных коронавирусной инфекцией и пациентов с внебольничными пневмониями. В стационарах, отметил Гаджиибрагимов, находятся более 7 тыс. человек.

По данным оперативного штаба на 16 мая, всего в Дагестане зарегистрировали 3280 зараженных коронавирусом и 27 умерших в результате заболевания. Он занимает пятое место среди регионов России с наибольшим количеством заболевших.

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