Попова сравнила показатели смертности медиков до и во время пандемии

Показатели смертности среди медиков во время пандемии коронавируса COVID-19 практически не отличаются от других периодов. Об этом в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Пока никакой статистики угрожающей, говорящей о том, что в общем количестве погибших вот в этот период какой-то другой удельный вес медицинских работников, ее нет», — сказала она.

По словам Поповой, ведется полицевой учет. «Мы знаем о каждом, кто имел вирус, тем более о каждом погибшем», — отметила глава ведомства.

Любое передвижение человека, который заразился COVID-19, в том числе медицинских работников, фиксируется, добавила Попова. «Сказать, что у нас какие-то необыкновенные цифры сегодня, отличные от другого периода, сегодня нельзя», — заключила глава Роспотребнадзора.

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