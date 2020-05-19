СМИ назвали число умерших в России от коронавируса медиков

Стена памяти с фотографиями медиков, умерших после заражения коронавирусом, в Санкт-Петербурге (Фото: Дмитрий Ловецкий / AP)

В России от коронавируса умерли не менее 186 медработников. Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на данные проекта «Список памяти», которые проверили журналисты издания.

Оно указало, что всего в этом списке на 18 мая было 222 имени, из них журналисты исключили 19 случаев: шестерых врачей из других стран, семерых врачей, не практиковавших во время эпидемии, а также шесть смертей, не связанных с заражением коронавирусом.

Из оставшихся случаев издание нашло подтверждение гибели 165 человек. Данные еще по 38 умершим были только в «Списке памяти», поэтому журналисты решили их не учитывать.

Отдельно журналисты изучили ситуацию в Дагестане. В «Списке памяти» говорилось о 34 врачах, умерших в республике. Журналистам «Медиазоны» удалось подтвердить смерть 27 человек (они вошли в число 165 подтвержденных). Однако власти Дагестана официально сообщили, что число погибших врачей — более 40. По этой причине «Медиазона» к числу подтвержденных случаев смерти добавила имена еще 13 медиков. Кроме того, журналисты нашли информацию еще о восьми случаях смерти медиков, о которых не упоминалось в списке памяти.

РБК направил запрос в пресс-службу Минздрава.